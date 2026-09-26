- Hoy:
- Partidos de hoy
- Perú vs Chile
- España vs Inglaterra
- Alianza Lima
- Universitario
- Selección peruana
- Acumulado Liga 1
- Noche Blanquiazul Vóley
Los mejores memes de la dura derrota 4-1 de Perú ante Estados Unidos con penal 'fantasma' y gol de Lapadula
Perú cayó 4-1 ante Estados Unidos en un partido con un cuestionado penal y el gol de Gianluca Lapadula. Tras el resultado, las redes sociales se llenaron de memes.
1 de 11
2 de 11
Mira los mejores memes tras la derrota de la selección peruana ante Estados Unidos. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
Mira los mejores memes tras la derrota de la selección peruana ante Estados Unidos. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
3 de 11
Perú perdió 4-1 ante Estados Unidos y las redes no perdonaron. | Composición: Líbero/Redes sociales
Perú perdió 4-1 ante Estados Unidos y las redes no perdonaron. | Composición: Líbero/Redes sociales
4 de 11
El marcador terminó 4-1 y los memes aparecieron de inmediato. | Composición: Líbero/Redes sociales
El marcador terminó 4-1 y los memes aparecieron de inmediato. | Composición: Líbero/Redes sociales
5 de 11
Perú dejó algunas postales del partido y las redes hicieron el resto. | Composición: Líbero/Redes sociales
Perú dejó algunas postales del partido y las redes hicieron el resto. | Composición: Líbero/Redes sociales
6 de 11
Cuatro goles de Estados Unidos y una lluvia de memes en redes. | Composición: Líbero/Redes sociales
Cuatro goles de Estados Unidos y una lluvia de memes en redes. | Composición: Líbero/Redes sociales
7 de 11
Ni el gol de Lapadula pudo cambiar el desenlace del encuentro. | Composición: Líbero/Redes sociales
Ni el gol de Lapadula pudo cambiar el desenlace del encuentro. | Composición: Líbero/Redes sociales
8 de 11
Lapadula marcó, pero el resultado terminó siendo difícil de olvidar. | Composición: Líbero/Redes sociales
Lapadula marcó, pero el resultado terminó siendo difícil de olvidar. | Composición: Líbero/Redes sociales
9 de 11
Cuando el partido terminó y solo quedó mirar el marcador: 4-1. | Composición: Líbero/Redes sociales
Cuando el partido terminó y solo quedó mirar el marcador: 4-1. | Composición: Líbero/Redes sociales
10 de 11
El resultado dolió, pero los memes llegaron para ponerle humor a la jornada. | Composición: Líbero/Redes sociales
El resultado dolió, pero los memes llegaron para ponerle humor a la jornada. | Composición: Líbero/Redes sociales
11 de 11
Perú buscó reaccionar, pero Estados Unidos no dio tregua. | Composición: Líbero/Redes sociales
Perú buscó reaccionar, pero Estados Unidos no dio tregua. | Composición: Líbero/Redes sociales
Así reaccionaron los hinchas al complicado resultado de Perú. | Composición: Líbero/Redes sociales
Así reaccionaron los hinchas al complicado resultado de Perú. | Composición: Líbero/Redes sociales
COMPARTIRSiguenos en Google News
Lo más visto
- 1
Los mejores memes de la dura derrota 4-1 de Perú ante Estados Unidos con penal 'fantasma' y gol de Lapadula
- 2
Resultados Sinuano Día del sábado 26 de septiembre 2026: estos son los ganadores del último sorteo
- 3
Horóscopo gratuito de HOY, sábado 26 de septiembre: acertadas predicciones y tarot de Josie Diez Canseco
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Paradox Park
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc
Comprar
PRECIOS/ 69.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
Comprar
PRECIOS/ 21.90
Fun Jungle
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad
Comprar
PRECIOS/ 28.90
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
Comprar
PRECIOS/ 47.90