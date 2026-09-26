Los mejores memes de la dura derrota 4-1 de Perú ante Estados Unidos con penal 'fantasma' y gol de Lapadula

Perú cayó 4-1 ante Estados Unidos en un partido con un cuestionado penal y el gol de Gianluca Lapadula. Tras el resultado, las redes sociales se llenaron de memes.

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Mira los mejores memes tras la derrota de la selección peruana ante Estados Unidos. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz Mira los mejores memes tras la derrota de la selección peruana ante Estados Unidos. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz

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Perú perdió 4-1 ante Estados Unidos y las redes no perdonaron. | Composición: Líbero/Redes sociales Perú perdió 4-1 ante Estados Unidos y las redes no perdonaron. | Composición: Líbero/Redes sociales

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El marcador terminó 4-1 y los memes aparecieron de inmediato. | Composición: Líbero/Redes sociales El marcador terminó 4-1 y los memes aparecieron de inmediato. | Composición: Líbero/Redes sociales

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Perú dejó algunas postales del partido y las redes hicieron el resto. | Composición: Líbero/Redes sociales Perú dejó algunas postales del partido y las redes hicieron el resto. | Composición: Líbero/Redes sociales

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Cuatro goles de Estados Unidos y una lluvia de memes en redes. | Composición: Líbero/Redes sociales Cuatro goles de Estados Unidos y una lluvia de memes en redes. | Composición: Líbero/Redes sociales

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Ni el gol de Lapadula pudo cambiar el desenlace del encuentro. | Composición: Líbero/Redes sociales Ni el gol de Lapadula pudo cambiar el desenlace del encuentro. | Composición: Líbero/Redes sociales

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Lapadula marcó, pero el resultado terminó siendo difícil de olvidar. | Composición: Líbero/Redes sociales Lapadula marcó, pero el resultado terminó siendo difícil de olvidar. | Composición: Líbero/Redes sociales

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Cuando el partido terminó y solo quedó mirar el marcador: 4-1. | Composición: Líbero/Redes sociales Cuando el partido terminó y solo quedó mirar el marcador: 4-1. | Composición: Líbero/Redes sociales

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El resultado dolió, pero los memes llegaron para ponerle humor a la jornada. | Composición: Líbero/Redes sociales El resultado dolió, pero los memes llegaron para ponerle humor a la jornada. | Composición: Líbero/Redes sociales

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Perú buscó reaccionar, pero Estados Unidos no dio tregua. | Composición: Líbero/Redes sociales Perú buscó reaccionar, pero Estados Unidos no dio tregua. | Composición: Líbero/Redes sociales

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