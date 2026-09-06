Pablo Guede y la fuerte desventaja que tiene frente a Héctor Cúper de cara al clásico en Matute por Liga 1

Alianza Lima recibirá a Universitario de Deportes el sábado 12 de septiembre por la fecha número 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Los blanquiazules deben ganar si quieren hacerse con el segundo certamen de la temporada, y así salir campeones nacionales sin necesidad de una final. En medio de ello, se supo que Pablo Guede llega con una enorme desventaja.

Resulta que Héctor Cúper tiene cierta condición a su favor para el enfrentamiento entre ambos clubes en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. Pese a que este dato no es decisivo al momento del choque, podría condicionar bastante todo lo que suceda alrededor de los 90 minutos en el césped.

Como muchos saben, el entrenador de Universitario de Deportes tiene un amplio recorrido en diversos clubes de todas partes del mundo, por lo cual es favorito al momento de enfrentarse con el estratega de Alianza Lima. Es decir, tiene una mayor trayectoria y conocimiento táctico que Pablo Guede.

Héctor Cúper cuenta con una amplia trayectoria como DT.

Héctor Cúper ha dirigido una enorme cantidad de equipos en diferentes países, llegando a dirigir una final de Champions League y a tener bajo su mando a futbolistas como Ronaldo Nazario. Por su parte, si bien el entrenador del cuadro de Matute cuenta con trayectoria importante, hasta ahora no ha llegado al nivel de dirigir clubes de élite en Europa.

Trayectoria de Héctor Cúper

Esta es su trayectoria contando únicamente clubes.

Huracán

Lanús

Mallorca

Valencia

Inter de Milán

Parma

Real Betis

Aris Salónica

Racing

Orduspor

Al-Wasl

Universitario

Trayectoria de Pablo Guede

Esta es la trayectoria del DT blanquiazul: