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Pablo Guede y la fuerte desventaja que tiene frente a Héctor Cúper de cara al clásico en Matute por Liga 1

Alianza Lima chocará con Universitario por el clásico de la Liga 1, y Pablo Guede tiene desventaja significativa ante Héctor Cúper.

Francisco Esteves
Pablo Guede y la fuerte desventaja que tiene frente a Héctor Cúper.
Pablo Guede y la fuerte desventaja que tiene frente a Héctor Cúper. | Foto: Alianza Lima - X.
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Alianza Lima recibirá a Universitario de Deportes el sábado 12 de septiembre por la fecha número 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Los blanquiazules deben ganar si quieren hacerse con el segundo certamen de la temporada, y así salir campeones nacionales sin necesidad de una final. En medio de ello, se supo que Pablo Guede llega con una enorme desventaja.

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Resulta que Héctor Cúper tiene cierta condición a su favor para el enfrentamiento entre ambos clubes en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. Pese a que este dato no es decisivo al momento del choque, podría condicionar bastante todo lo que suceda alrededor de los 90 minutos en el césped.

Como muchos saben, el entrenador de Universitario de Deportes tiene un amplio recorrido en diversos clubes de todas partes del mundo, por lo cual es favorito al momento de enfrentarse con el estratega de Alianza Lima. Es decir, tiene una mayor trayectoria y conocimiento táctico que Pablo Guede.

Héctor Cúper, Universitario

Héctor Cúper cuenta con una amplia trayectoria como DT.

Héctor Cúper ha dirigido una enorme cantidad de equipos en diferentes países, llegando a dirigir una final de Champions League y a tener bajo su mando a futbolistas como Ronaldo Nazario. Por su parte, si bien el entrenador del cuadro de Matute cuenta con trayectoria importante, hasta ahora no ha llegado al nivel de dirigir clubes de élite en Europa.

Trayectoria de Héctor Cúper

Esta es su trayectoria contando únicamente clubes.

  • Huracán
  • Lanús
  • Mallorca
  • Valencia
  • Inter de Milán
  • Parma
  • Real Betis
  • Aris Salónica
  • Racing
  • Orduspor
  • Al-Wasl
  • Universitario

Trayectoria de Pablo Guede

Esta es la trayectoria del DT blanquiazul:

  • El Palo
  • Nueva Chicago
  • Palestino
  • Colo Colo
  • Al Ahli
  • San Lorenzo
  • Monarcas Morelia
  • Tijuana
  • Necaxa
  • Málaga
  • Argentinos Jrs.
  • Puebla
  • Alianza Lima
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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