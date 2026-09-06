¿Pondrá fin a su sequía? Héctor Cúper no gana un clásico desde hace 14 años

Estamos a una semana del partido entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, donde sus respectivos directores técnicos también serán protagonistas. En ese sentido, un dato que pocos saben es que Héctor Cúper lleva 14 años sin poder ganar un clásico. Por ello, buscará poner fin a su sequía cuando visite Matute.

El encuentro entre ambos clubes será decisivo, ya que el perdedor prácticamente se despedirá de la lucha por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. No obstante, para el director técnico de los cremas también hay otro valor agregado, ya que desde el 2012 no sale airoso en este tipo de choques tan pasionales.

¿Hace cuánto no gana un clásico Héctor Cúper?

La última vez que Héctor Cúper ganó un clásico fue el 23 de febrero del 2012 cuando, al mando del Orduspor de Turquía, derrotó 4-2 al Girensunspor en la instalaciones de Ordu, por la Liga A2 del mencionado país. Vale precisar que esta no es la mayor rivalidad de tal nación, pero si la queremos comparar con Perú, podría ser un Cienciano vs Deportivo Garcilaso.

Luego de ello, el actual DT de Universitario estuvo al mando del Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos, donde hace poco jugaba Renato Tapia. Esta institución tiene dos oponentes principales: Al-Nasr y Al-Ain. No obstante, perdió todos los cotejos en los que le tocó enfrentar a ambos clubes.

Pese a ello, esta estadística tiene una ligera trampa, y es que luego de dirigir a Al-Wasl en el 2013, Héctor Cúper únicamente dirigió selecciones nacionales, por lo que no disputó clásicos, y su siguiente equipo fue la 'U'. Lo cierto es que ante Alianza Lima buscará acabar con tal racha.