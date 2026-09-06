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Héctor Cúper tomó decisión con Piero Quispe y Murrugarra para el clásico: "Titular"

Héctor Cúper tomó una decisión con Piero Quispe y Jorge Murrugarra en Universitario, de cara al clásico contra Alianza Lima.

Francisco Esteves
Héctor Cúper tomó decisión con Piero Quispe y Jorge Murrugarra.
Héctor Cúper tomó decisión con Piero Quispe y Jorge Murrugarra. | Foto: Universitario - X.
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Universitario de Deportes empató 2-2 con Comerciantes Unidos en el Estadio Monumental y corre riesgo de perder la cima del Torneo Clausura 2026, ya que Deportivo Garcilaso puede superarlo en puntos. En medio de ello, Héctor Cúper tomó una importante decisión respecto a Piero Quispe y Jorge Murrugarra.

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Desde hace semanas, la hinchada crema viene reclamándole al director técnico por dos jugadores: Juan Requena y Adrián Quiroz. Estos dos volantes llegaron en el último mercado de fichajes y cada semana están en el once inicial del entrenador merengue, pero la afición no quiere verlos más debido a su bajo rendimiento.

Bajo esa premisa, durante la conferencia de prensa post partido en el Estadio Monumental, Héctor Cúper, director técnico de Universitario de Deportes, habló sobre Piero Quispe y Jorge Murrugarra, quienes son los reemplazos naturales de los otros mediocampistas en cuestión, y soltó una noticia que llena de ilusión a los fanáticos de cara al clásico con Alianza Lima.

Universitario, Jorge Murrugarra

Jorge Murrugarra lleva 6 temporadas en Universitario.

Todo el mundo tiene oportunidad de ser titular. Si hoy me dicen que para el clásico tiene que ser titular Murrugarra y Quispe, yo le digo que sí”, indicó el estratega de la ‘U’ para sorpresa de muchos. Con ello, todo apunta a que habrá cambios en el equipo titular para la visita a Matute por la fecha número 9 del Torneo Clausura 2026.

Piero Quispe, Universitario

Piero Quispe regresó recién a Universitario.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Universitario?

Universitario de Deportes chocará con Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria el sábado 12 de septiembre por la Liga 1. El apasionante encuentro iniciará a las 8.00 p. m. de todo el territorio peruano y en Líbero te brindaremos toda la información al respecto.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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