Cúper rotundo sobre rendimiento de Adrián Quiroz tras partido contra Comerciantes: "Volvió a salir mal"

Héctor Cúper fue contundente al explicar por qué decidió mantener a Adrián Quiroz como titular por encima de Piero Quispe y dejó clara su postura pese al buen ingreso del volante. El técnico de Universitario sostuvo que no le parecía justo quitarle la titularidad a Quiroz por un partido de 30 minutos regulares, aunque reconoció que Quispe volvió a ingresar de buena manera y dejó abierta la competencia por el puesto.

Héctor Cúper rotundo sobre rendimiento de Adrián Quiroz tras partido contra Comerciantes

Bajo este contexto, el técnico argentino no dudó en respaldar al exjugador de Los Chankas que no ha podido consolidarse de momento con los cremas.

"Primero que yo ya lo aclaré en la última rueda de prensa, creo que hemos dicho que Quiroz no venía jugando mal para mí. Ahora tuvo un último partido que yo lo saqué antes del primer tiempo porque no le salían las cosas y por eso hice el cambio. Evidentemente, para mí los partidos anteriores, lo que yo le pido al jugador lo estaba haciendo bastante bien. Bueno, hoy también volvió a salir mal un poco la cosa", fue su primer análisis en conversación con los medios luego del partido ante Comerciantes.

Además, Cúper dejó en claro que no consideró justo sacar a Quiroz por tener un partido, esto en referencia al encuentro contra UTC. Aunque se reconoció que para el compromiso ante Comerciantes quiso darle otra oportunidad.

"Siempre digo que cuando con el resultado y cuando suceden las cosas después, claro, uno puede equivocarse, seguramente, pero siempre está la posibilidad de por qué un jugador hace 30 minutos mal tal vez no merece ser, o perder, digamos, la titularidad entre comillas, porque titular es, se es hasta que por ahí hay alguien que está mejor. Hoy yo puedo decir que Quispe está bien porque entró otra vez muy bien, pero no me parecía tal vez justo que por 30 minutos regulares de Quiroz pueda no iniciar hoy el partido".

Adrián Quiroz ha venido siendo muy criticado por la hinchada crema

Próximo partido de Universitario

Ahora los cremas luego de este 2-2 deberán pensar en su enfrentamiento contra Alianza Lima por lo que será la fecha 9 del Torneo Clausura. Ambos elencos buscarán los tres puntos que les permitan pelear por el liderato.