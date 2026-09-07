Mr. Peet lapidó a Alejandro Duarte tras error en el Alianza vs Juan Pablo II: "Garrafal"

El periodista y narrador deportivo, Peter Arévalo, más conocido como ‘Mr. Peet’, se refirió al empate 1-1 entre Alianza Lima y Juan Pablo II College, por la octava fecha del Torneo Clausura 2026. El hombre de prensa tuvo duras palabras con el plantel blanquiazul, especialmente con el portero Alejandro Duarte, a quien señaló como el principal responsable del resultado en Chongoyape.

Mr. Peet criticó a Alejandro Duarte por error en gol de Juan Pablo II

Durante la última emisión de su programa ‘Madrugol’, el comunicador expresó su frustración por el resultado y arremetió contra el portero de 32 años, calificando de “error garrafal”, su decisión de detenerse en plena salida para interceptar un centro del cuadro de Chongoyape, que finalmente terminó en gol de Matías Almirón.

Alianza Lima empató 1-1 con Juan Pablo II en Chongoyape.

“Es un gol absolutamente responsabilidad de Duarte, no le demos vueltas al asunto. Duarte comete un error garrafal. El arquero tiene que salir a atropellar, a llevarse todo por delante. Duarte va hacia la pelota y cuando él intuye dónde va a caer, se detiene. El error garrafal de Duarte es detenerse y asumir que aquí va a caer la pelota y sí, ahí cayó la pelota, pero Almirón saltó y él no.”, dijo.

“Él ha hecho el cálculo como si fuese un calentamiento, donde el preparador de arqueros te tira la pelota a los costados. Ya el calentamiento se había acabado, hijo, ya estabas en el partido", añadió.

Asimismo, Mr. Peet cuestionó la poca eficacia de cara al arco de los dirigidos por el profesor Pablo Guede, pese a la gran cantidad de oportunidades que tienen para anotar: “Vélez tiene dos situaciones debajo del arco y Cantero mete uno al poste. Matías Vega (arquero de Juan Pablo II no la tocó en el segundo tiempo”, sostuvo.

Alianza Lima vs. Universitario de Deportes por el clásico del fútbol peruano

De esta forma, Alianza Lima regresa de su visita a Chongoyape con un punto y varias dudas sobre el rendimiento del equipo con miras al próximo partido frente a Universitario de Deportes en Matute. Recordemos que el clásico del fútbol peruano se llevará a cabo este sábado 12 de septiembre a las 8.00 p. m., por la fecha 9 del Torneo Clausura.