Erick Delgado rotundo sobre Alejandro Duarte en Alianza Lima: "Falló, pero eso no hace que sea mal arquero"

Alejandro Duarte, arquero de Alianza Lima, viene siendo blanco de duras críticas por su desempeño en el empate del cuadro blanquiazul frente a Juan Pablo II en Chongoyape, por la fecha ocho del Torneo Clausura. Una mala salida del portero permitió la llegada del gol Auriblanco a los 32 minutos, por parte del defensa Matías Almirón.

Al respecto, Erick Delgado, exportero y comentarista deportivo, se sumó a las reacciones sobre el rendimiento de Duarte y dejó una contundente opinión respecto al presente del guardameta blanquiazul.

Erick Delgado defendió a Alejandro Duarte tras críticas por error en el Alianza vs Juan Pablo II

Durante la última emisión del programa 'Al L1mite', el exarquero de Sporting Cristal reconoció que Duarte tuvo responsabilidad en el gol de Juan Pablo II, sin embargo, aseguró que es un buen guardameta y cuestionó a sus detractores por querer desprestigiar su carrera a raíz de sus equivocaciones en las últimas fechas de la Liga 1 2026.

“Criticarlo no está mal, al contrario, me parece bien siempre y cuando sea con respeto. No hay que tapar el sol con un dedo, falló, no está tapando bien, no está siendo el mismo del Apertura pero tampoco eso hace que sea mal arquero, porque he escuchado en muchas páginas que ahora lo tildan de malo para abajo, eso también está mal. Uno puede fallar”, manifestó.

Alianza Lima empató 1-1 con Juan Pablo II en Chongoyape.

En ese sentido, Delgado cuestionó que se pretenda poner en duda la calidad de Duarte, quien se ha consolidado como el arquero titular de Alianza Lima tras la salida de Guillermo Viscarra. Recordemos que 'Billy' resolvió su contrato con el club en busca de más continuidad.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs. Universitario de Deportes?

Vale resaltar que Alianza Lima y Universitario de Deportes protagonizarán una nueva edición del clásico del fútbol peruano, el próximo sábado 12 de septiembre, cuando se enfrenten en el Estadio Alejandro Villanueva por la fecha nueve del Torneo Clausura. El partido está programado para las 8.00 p. m. (hora peruana).