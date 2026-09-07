Alianza Lima emite radical comunicado contra los errores arbitrales previo al clásico: "Igualdad"

Alianza Lima no logró vencer a Juan Pablo II en Chongoyape y perdió la oportunidad de recortar distancias con los clubes que lideran el Torneo Clausura 2026. En medio de ello, se han conocido un sinfín de errores arbitrales que desataron la incomodidad de la directiva blanquiazul contra la CONAR.

Alianza Lima emitió comunicado contra la CONAR

Mediante sus redes sociales, Alianza Lima sorprendió a sus seguidores al informar que tomarán medidas contra la CONAR ante los constantes errores arbitrales que viene presenciando en el Torneo Clausura 2026. De hecho, aclara que no es la primera vez que hace este tipo de acciones, por lo que esperan medidas más radicales con los jueces de campo y del VAR.

"El Club Alianza Lima expresa a sus socios, hinchas y a la opinión pública su preocupación y rechazo ante los reiterados errores arbitrales, en el campo de juego y en el VAR, que se vienen registrando en el Torneo Clausura 2026. Por ello, la institución presentará un reclamo formal ante la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR).", se lee en el comunicado.

Comunicado de Alianza Lima sobre los errores arbitrales.

Uno de los momentos que ha causado indignación en el pueblo blanquiazul es sobre un golpe en los genitales a Luis Advíncula durante el duelo en Chongoyape. Las cámaras captaron el momento en que el lateral de Alianza Lima sufre esta agresión, pero el árbitro Joel Alarcón ni los jueces del VAR, a cargo de Rudy Méndez, tomaron medidas sobre ello.

"El Club solicitará, además, que la Comisión informe sobre los criterios que rigen el proceso de designación arbitral en el torneo y sobre las consecuencias que tienen los errores identificados en la evaluación y programación posterior de las ternas involucradas. El Club y toda la familia blanquiazul estarán atentos y vigilantes respecto de este proceso de cara a la próxima fecha y lo que resta del campeonato. Alianza Lima reafirma su respeto por la institucionalidad del fútbol peruano y su compromiso con la igualdad de condiciones en la competencia.", agregan.

Golpe en los genitales a Luis Advíncula durante el Alianza Lima vs Juan Pablo II.

De esta manera, Alianza Lima estará pendiente de quiénes serán los jueces que determine la CONAR para el clásico del fútbol peruano ante Universitario de Deportes en Matute. Cada vez restan pocas jornadas en el Torneo Clausura, por lo que cada punto vale para los intereses de cada elenco.