Cantoro elogió a futbolista de Universitario y pidió su titularidad para el clásico: "Técnica"

Universitario de Deportes ya empezó sus preparativos para afrontar uno de los partidos más importantes de la temporada: el clásico ante Alianza Lima. Los cremas llegan en gran momento de forma y buscan ganar para seguir entre los líderes del Torneo Clausura. Precisamente, Mauro Cantoro se refirió a este duelo y no dudó en pedir la titularidad de un jugador.

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Mauro Cantoro elogió a futbolista de Universitario y pidió su titularidad para el clásico

Durante el programa 'Desmarcados', del canal de YouTube 'Denganche', el referente crema se refirió a la importancia del clásico ante Alianza Lima y señaló que desea ver a Anderson Santamaría como uno de los titulares, aunque en una posición poco habitual.

Mauro Cantoro destacó al zaguero nacional e indicó que tiene las características necesarias para que pueda desempeñarse como mediocampista, en medio de la poca efectividad que han mostrado los pivotes en los últimos partidos. Asimismo, lo destacó especialmente por la técnica que posee y su capacidad de pausar el juego.

Mauro Cantoro señaló que Anderson Santamaría puede sorprender como volante en Universitario.

"Para mí, en Santamaría la 'U' tiene al volante central ideal. Si tuviera la oportunidad de hablar con Cúper, se lo diría. Él me podrá decir que no por ciertas razones y yo le diría que tiene técnica, presencia y tiene tiempo. Reúne todas las cualidades que debería tener un volante central", señaló el retirado futbolista.

Del mismo modo, remarcó que si tuviera una conversación con Héctor Cúper le haría llegar esta recomendación. Cabe recalcar que esta no es la primera vez que el ‘Toro’ solicita que Santamaría pueda ser el nuevo pivote del equipo.

¿Cuándo es el clásico entre Universitario y Alianza Lima?

Universitario será visitante en este nuevo episodio del clásico del fútbol peruano y tendrá la obligación de quedarse con los tres puntos para acercarse al título del Torneo Clausura. Los cremas enfrentarán a Alianza Lima este sábado 12 de setiembre en el Estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute, desde las 8.00 p. m. (hora peruana).