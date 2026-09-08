Universitario lo vendió y acaba de debutar con Real Betis en prestigioso torneo internacional

A principios de año, Universitario realizó una importante transferencia al fútbol europeo: Rafael Guzmán, joven zaguero que nació en las canteras cremas, fue traspasado al Real Betis de España con la consigna de que pueda mejorar su carrera profesional y tenga mejores oportunidades que en nuestro país.

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Y luego de más de seis meses, finalmente Rafael Guzmán empezó su camino con los verdiblancos. Precisamente este 8 de septiembre, el futbolista de 18 años hizo su debut oficial con Real Betis en prestigioso torneo internacional. ¿De cuál estamos hablando? La UEFA Youth League.

El entrenador Carlos Geraldo decidió incluir al exfutbolista de Universitario en la lista de 20 convocados para enfrentar al Lille de Francia por la primera fecha de este certamen europeo U19. Si bien no empezó como titular, Guzmán ingresó por Carbonero a los 63 minutos de la segunda mitad y fue uno de los mejores de su equipo.

Rafael Guzmán empezó como suplente.

No solo le aportó bastante experiencia a la zaga verdiblanca, sino que estuvo a punto de convertir un gol de cabeza que pudo significar la victoria para su equipo. Al final, Real Betis empató 0-0 con Lille, pero Guzmán terminó feliz porque finalmente pudo jugar con el cuadro español. El próximo enfrentamiento sería ante Porto, luego ante Feyenoord y Borussia Dortmund.

¿Quién es Rafael Guzmán?

Rafael Guzmán, un joven futbolista peruano nacido en 2008 y con una estatura de 1,90 metros, se desempeña como defensor central y destaca por su juego aéreo y buen manejo del balón.

Dieciocho años, desarrolló su formación en las divisiones menores de Universitario de Deportes, donde potenció sus cualidades. En 2025 ascendió al primer equipo del club crema y debutó en un amistoso ante Junior de Barranquilla, encuentro en el que actuó como líbero en una línea de tres defensores, mostrando liderazgo como último hombre en la zaga. Este año, Guzmán fue vendido al Real Betis de España.