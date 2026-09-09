Confirman que Universitario jugará con Academia Cantolao este sábado 12 de septiembre

Todos los hinchas del fútbol peruano están esperando el clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, este sábado 12 de septiembre. Sin embargo, la institución de Ate sorprendió a los aficionados cremas al anunciar que jugarán con la Academia Deportiva Cantolao ese mismo día. A continuación, te contamos todos los detalles al respecto.

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Si bien los merengues quieren llevarse el título del Torneo Clausura y de la Liga 1 2026, saben que también deben mantenerse firme en todas sus categorías y, precisamente, las canteras del cuadro estudiantil confirmaron en sus redes sociales que disputarán tres compromisos intensos este fin de semana ante el popular 'Delfín' del Callao.

"¡Próximo reto crema! Nuestras categorías menores se medirán ante la Academia Deportiva Cantolao por la segunda fecha de la liguilla final del Torneo Élite Federación Oro", precisó la cuenta de menores de Universitario de Deportes en 'X'. De esta forma, el cuadro merengue seguirá mejorando el nivel de sus inferiores para que en un futuro asciendan al primer equipo de Ate.

Los partidos de Universitario.

Vale precisar que los tres encuentros ante la Academia Cantolao serán el mismo sábado 12 de septiembre por la Liguilla Final de la Copa Federación y en el Estadio A. Magallanes, donde el cuadro del Callao será local. Eso sí, no todos los duelos los jugará el mismo equipo, sino que se repartirán entre tres diferentes categorías.

Universitario vs. Cantolao: partidos por la Copa Federación