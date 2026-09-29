Rafa Márquez, DT de México, reveló qué espera de Perú: "No va a ser nada fácil"

La selección peruana se prepara para lo que será su encuentro contra México, en su segundo partido por amistosos de fecha FIFA. Previo al duelo, el mítico Rafael Márquez, exjugador del FC Barcelona y actual entrenador del Tri, se pronunció con respecto al partido y dejó unas sorpresivas palabras sobre los dirigidos por Mano Menezes, que han sorprendido a los hinchas de la Bicolor.

Rafael Márquez sorprende al hablar sobre la selección peruana

El entrenador de México habló sobre la selección peruana

Márquez manifestó desde su perspectiva que la Bicolor es un equipo competitivo como es característico de los elencos sudamericanos. "¿Qué espero de Perú? Seguramente no va a ser nada fácil: es un equipo competitivo, es un equipo de Sudamérica, y obviamente todos los equipos de Sudamérica te compiten, y es algo en lo que nosotros vamos a hacer énfasis también”, expresó el mexicano durante conferencia de prensa.

En otro momento, el entrenador reconoció que el Tri ante Colombia realizó un buen partido, esto a pesar del empate que consiguieron. “Creo que contra Colombia el equipo se comportó muy bien, compitió a altas intensidades, y yo creo que es lo que vamos a pretender también", precisó el DT.

Asimismo, el técnico de los 'aztecas' aseguró que ha analizado a los futbolistas que conforman el plantel peruano. En esa línea, señaló que México deberá mantener el orden en defensa para poder neutralizar las rápidas transiciones del equipo dirigido por Mano Menezes.

"Perú creo que tiene jugadores interesantes y también es un equipo que intenta ir muy directo hacia el área rival, entonces tendremos mucho cuidado en eso. Lo que hemos propuesto contra Colombia vamos a intentar seguir manteniéndolo y tratando de mejorar en ciertas fases del juego", señaló Márquez.

¿Cuándo juega Perú vs México?

El amistoso entre México y Perú se disputará este martes 29 de septiembre de 2026. El encuentro está programado para las 7.00 p. m. en horario mexicano, mientras que en territorio peruano comenzará a las 8.00 p. m.