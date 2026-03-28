Sinuano Día y Noche HOY, sábado 28 de marzo EN VIVO: sigue el sorteo, resultados y números ganadores

HOY, sábado 28 de marzo, se realizará un nuevo sorteo de Sinuano Día y Noche, por lo que tú podrías ser el próximo ganador si logras acertar todos los números. ¿Quieres seguir EN VIVO los resultados de la lotería de Colombia? En esta edición especial de Líbero verificarás las bolillas que salen, cómo participar y más detalles.

PUEDES VER: RESULTADOS Sinuano Día y Noche del viernes 27 de marzo

Sinuano Día y Noche HOY, sábado 28 de marzo 2026 EN VIVO: resultados 09:36 Bienvenidos Este sábado 28 de marzo, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora juega el Sinuano?

El Sinuano Día y Noche se lleva a cabo de lunes a sábado a las 2.30 p. m. y las 10.30 p. m., respectivamente. Mientras que los domingos y feriados el horario nocturno cambia a las 8.30 p. m. (hora de Colombia).

Sinuano Día y Noche: ¿Cómo reclamar los premios?

Los participantes del chance Sinuano Día y Noche pueden reclamar sus premios presentando el billete ganador en buen estado, en una de las agencias oficiales de la Lotería de Colombia a nivel nacional.

Premios del Sorteo Sinuano Día y Noche

Te compartimos la lista de premios que puedes ganar si logras acertar el sorteo colombiano, en cualquiera de sus ediciones, Día o Noche: