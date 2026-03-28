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Sinuano Día y Noche HOY, sábado 28 de marzo EN VIVO: sigue el sorteo, resultados y números ganadores

Revisa AQUÍ cuáles serán los números ganadores del chance de Colombia en sus dos ediciones: Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 28 de marzo. ¡Mucha suerte!

Angie De La Cruz
Sigue EN VIVO los resultados del sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 28 de marzo.
Sigue EN VIVO los resultados del sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 28 de marzo. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz
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HOY, sábado 28 de marzo, se realizará un nuevo sorteo de Sinuano Día y Noche, por lo que tú podrías ser el próximo ganador si logras acertar todos los números. ¿Quieres seguir EN VIVO los resultados de la lotería de Colombia? En esta edición especial de Líbero verificarás las bolillas que salen, cómo participar y más detalles.

Revisa los resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 27 de marzo de 2026.

PUEDES VER: RESULTADOS Sinuano Día y Noche del viernes 27 de marzo

Sinuano Día y Noche HOY, sábado 28 de marzo 2026 EN VIVO: resultados

09:36
28/3/2026

Bienvenidos

Este sábado 28 de marzo, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora juega el Sinuano?

El Sinuano Día y Noche se lleva a cabo de lunes a sábado a las 2.30 p. m. y las 10.30 p. m., respectivamente. Mientras que los domingos y feriados el horario nocturno cambia a las 8.30 p. m. (hora de Colombia).

Sinuano Día y Noche: ¿Cómo reclamar los premios?

Los participantes del chance Sinuano Día y Noche pueden reclamar sus premios presentando el billete ganador en buen estado, en una de las agencias oficiales de la Lotería de Colombia a nivel nacional.

Premios del Sorteo Sinuano Día y Noche

Te compartimos la lista de premios que puedes ganar si logras acertar el sorteo colombiano, en cualquiera de sus ediciones, Día o Noche:

  • Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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