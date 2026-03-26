Sinuano Día y Noche de HOY, jueves 26 de marzo EN VIVO: resultados y números del último sorteo

Este jueves, 26 de marzo regresan nuevas ediciones del Sinuano Día y Noche, que emocionan a miles de jugadores en Colombia. ¿Participará de este popular chance? En esta nota de Líbero podrá acceder a los recientes resultados EN VIVO y números ganadores. ¡Suerte!

Sinuano Día y Noche de HOY, jueves 26 de marzo 2026 EN VIVO: resultados 09:28 Bienvenidos Este jueves 26 de marzo, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El sorteo del Sinuano se realiza dos veces al día. El Sinuano Día juega a las 2.30 p. m. (hora de Colombia), mientras que el Sinuano Noche se lleva a cabo de lunes a sábado a las 10.30 p. m. y los domingos o festivos a las 8.30 p. m.

El sorteo Sinuano regresa con nuevos sorteos que premian a los jugadores.

¿Dónde comprar boletos del sorteo Sinuano?

Los boletos del sorteo Sinuano pueden adquirirse de forma sencilla en puntos de venta autorizados, como locales de apuestas o redes oficiales tipo SuperGiros, distribuidos en distintas ciudades de Colombia. También existe la opción de comprarlos en línea a través de plataformas digitales oficiales, lo que facilita la participación desde cualquier lugar.

¿Cómo se juega el Sinuano de Colombia?

El Sinuano es un juego de azar tipo lotería en el que el participante elige un número de cuatro cifras, generalmente del 0000 al 9999. Para jugar, se adquiere un boleto en un punto autorizado o en plataformas digitales y se selecciona la modalidad (Día o Noche).

Si el número elegido coincide exactamente con el resultado ganador del sorteo, el jugador obtiene el premio mayor; también existen premios secundarios si se aciertan algunas cifras en el orden correcto. Es un juego sencillo y rápido, con sorteos diarios que permiten múltiples oportunidades de participación.