RESULTADOS Sinuano Día y Noche HOY, viernes 27 de marzo EN VIVO: sigue el sorteo y números ganadores

El Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 27 de marzo del 2026, ofrece un diverso plan de premios que puede cambiar su vida. ¿Ya adquirió su boleto? Si está pensando en participar del último juego, en esta nota podrá acceder a toda la información y seguir EN VIVO el sorteo para revisar los resultados. ¡Le deseamos mucha suerte!

Resultados EN VIVO Sinuano Día y Noche: sigue el último sorteo de HOY, viernes 27 de marzo 2026 12:35 Dónde comprar los boletos del Sinuano Los boletos para el sorteo Sinuano Día y Noche se pueden comprar de las siguientes maneras: en puntos de venta autorizados de SuperGIROS y en el sitio web oficial de Red de Servicios de Córdoba Record o mediante plataformas digitales autorizadas que tengan convenio. 10:45 Plan de premios del sorteo Sinuano Si aciertas las 4 cifras en su orden exacto , el premio es la apuesta multiplicada 4 500 veces.

, el premio es la apuesta multiplicada 4 500 veces. Si aciertas 3 cifras en orden , la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces.

, la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces. Si aciertas 2 cifras en orden , la apuesta se multiplica 50 veces.

, la apuesta se multiplica 50 veces. Si aciertas 1 sola cifra, la apuesta se multiplica 5 veces. 10:15 Bienvenidos Este viernes 27 de marzo, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora se juega el Sinuano Día y Noche?

La primera edición, Sinuano Día, se juega a las 2:30 p. m. y el Sorteo Noche a las 10:30 p. m.. Sin embargo, este último cambia su horario los domingos y feriados a las 8:30 p. m.

¿Cómo se determinan los premios del sorteo Sinuano?

Los premios del sorteo Sinuano Día y Noche se otorgan según la cantidad de números que coincidan en tu boleto con las bolillas ganadoras de las ediciones. Cuantos más aciertos tengas, mayor será el monto que tendrá tu premio.

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