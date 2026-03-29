Resultados Sinuano Día y Noche HOY, domingo 29 de marzo EN VIVO: números ganadores del último sorteo

HOY, domingo 29 de marzo se juega una nueva edición del Sinuano Día y Noche, una de las opciones más populares para probar suerte y ganar atractivos premios. ¿Adquirió su boleto? En esta nota de Líbero siga todas las incidencias EN VIVO, resultados y números que saldrán.

Sinuano Día y Noche HOY, domingo 29 de marzo 09:40 ¡Bienvenidos! Te damos la bienvenida a este edición del Sinuano Día y Noche del domingo 29 de marzo de 2026 y te deseamos la mejor de las suertes, esperando seas uno de los afortunados ganadores.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El sorteo del Sinuano Día y Noche en Colombia se realiza todos los días en horarios establecidos: el Sinuano Día juega alrededor de las 2.30 p. m., mientras que el Sinuano Noche se lleva a cabo generalmente a las 10.30 p. m. de lunes a sábado. En el caso de domingos y días festivos, el sorteo nocturno suele adelantarse a las 8.30 p. m. (hora colombiana).

¿Dónde comprar boletos para el sorteo Sinuano?

Los boletos del sorteo Sinuano pueden adquirirse de manera sencilla en puntos de venta autorizados en Colombia, como locales de apuestas y redes oficiales tipo SuperGiros, que están distribuidos en distintas ciudades del país. También existe la opción de comprarlos en plataformas digitales oficiales, lo que facilita participar desde cualquier lugar.

¿Cómo se juega el Sinuano?

El Sinuano es un juego de azar en el que el participante debe elegir un número de hasta cuatro cifras (del 0000 al 9999) y definir el valor de su apuesta. Si el número elegido coincide con el resultado del sorteo, el jugador gana un premio que varía según la cantidad apostada y el tipo de acierto (directo o combinado).