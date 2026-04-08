Resultados EN VIVO Sinuano Día HOY, miércoles 8 de abril: sigue el último sorteo y números ganadores

El Sinuano Día emociona a miles de participantes en Colombia, quienes pondrán a prueba su suerte este miércoles 8 de abril. En esta nota de Líbero, podrá seguir todos los detalles de este popular chance, además, siga el sorteo EN VIVO para conocer los resultados y números ganadores. ¡Mucha suerte!

Resultados Sinuano Día y Noche EN VIVO HOY, miércoles 8 de abril de 2026 10:12 Bienvenidos HOY, miércoles 8 de abril, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora juega el Sinuano?

El sorteo Sinuano Día se realiza todos los días alrededor de las 2.30 p. m. hora de Colombia, mientras que el Sinuano Noche se juega aproximadamente a las 10.30 p. m., con un horario adelantado a las 8.30 p. m. en domingos y festivos.

Estadísticas del Sinuano Día y Noche

Según análisis recientes, los números que se repiten con mayor frecuencia en general son el 2, 8, 0 y 9. En el caso del Sinuano Día, los números más comunes son el 2, 8, 5 y 6. Por otro lado, en el Sinuano Noche predominan el 9 y el 2, seguidos de cerca por el 1, 3 y 5, que registran una cantidad de apariciones similar.

¿Cómo jugar el sorteo Sinuano?

El sorteo Sinuano es un juego de azar muy popular en Colombia que se juega eligiendo un número de cuatro cifras, que va del 0000 al 9999. Para participar, el jugador debe comprar su boleto antes del horario del sorteo y seleccionar su número favorito o uno al azar. El premio se obtiene si las cuatro cifras coinciden en el mismo orden con el número ganador que se extrae oficialmente.