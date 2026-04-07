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Sinuano Día HOY, martes 7 de abril EN VIVO: qué jugó, resultados y números ganadores del sorteo

Sigue EN VIVO el último sorteo del Sinuano Día y Noche de HOY, martes 7 de abril de 2026 y conoce si llegaste a acertar los números ganadores. ¡Mucha suerte!

Angie De La Cruz
Revisa los resultados EN VIVO del último sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, martes 7 de abril.
Revisa los resultados EN VIVO del último sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, martes 7 de abril. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz
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HOY, martes 7 de abril puede ser tu día de suerte gracias al sorteo Sinuano Día y Noche de Colombia. ¿Piensa participar del juego? En esta nota de Líbero podrá acceder a toda la información del chance, además, sepa a qué hora juega, estadísticas y resultados EN VIVO. ¡Mucha suerte!

Consulta los resultados del Sinuano Día y Noche del lunes 6 de abril de 2026.

PUEDES VER: Resultados Sinuano Día y Noche del lunes 6 de abril: números ganadores del último sorteo

Sinuano Día y Noche de HOY, martes 7 de abril EN VIVO resultados

10:41
7/4/2026

Plan de premios del sorteo Sinuano

  • Si aciertas las 4 cifras en su orden exacto, el premio es la apuesta multiplicada 4 500 veces.
  • Si aciertas 3 cifras en orden, la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces.
  • Si aciertas 2 cifras en orden, la apuesta se multiplica 50 veces.
  • Si aciertas 1 sola cifra, la apuesta se multiplica 5 veces.
10:00
7/4/2026

Bienvenidos

HOY, martes 7 de abril, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora se juega el Sinuano?

Las ediciones del Sinuano son el Sorteo Día, que se realiza a las 2.30 p. m., mientras que el Sorteo Noche llega a las 10.30 p. m. Por otro lado, los domingos y feriados, el horario nocturno cambia a las 8.30 p. m. (hora de Colombia).

Premios del Sorteo Sinuano

Te compartimos la lista de premios que puedes ganar si logras acertar el sorteo colombiano, en cualquiera de sus ediciones, Día o Noche:

  • Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.

¿Cuáles son las loterías de Colombia?

  • Lotería de Bogotá
  • Lotería de Boyacá
  • Lotería del Cauca
  • Lotería Cruz Roja
  • Lotería de Cundinamarca
  • Lotería del Huila
  • Lotería de Manizales
  • Extra de Colombia
  • Lotería de Medellín
  • Lotería del Meta
  • Lotería del Quindío
  • Lotería de Risaralda
  • Lotería de Santander
  • Lotería del Tolima
  • Lotería del Valle
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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