Jugador de la selección peruana se ilusiona vistiendo camiseta de campeón de Inglaterra

La selección peruana ha vuelto a ver, después de mucho tiempo, a uno de sus seleccionados vistiendo la camiseta de un club de Inglaterra. Se trata de Oliver Sonne, quien, tras su paso por el Sparta Praga, donde tuvo una buena campaña junto a Joao Grimaldo, terminó su préstamo y tuvo que regresar al Burnley. Para la mala fortuna del peruano, los 'Clarets' descendieron a la segunda división tras su irregular campaña en la Premier League.

En este contexto, los 'Clarets' vienen preparándose para esta nueva temporada en la Championship, organizando partidos amistosos en los que el jugador de la selección peruana ha podido tener minutos, ilusionando a los hinchas con verlo como titular en esta nueva campaña.

Sonne viene jugado tres partidos seguidos con Burnley

El Burnley, hasta la publicación de esta nota, ha disputado tres amistosos en los que no ha conocido la victoria. En estos encuentros, el peruano-danés ha entrado de recambio en el segundo tiempo.

10/07: Cincinnati 3-1 Burnley (Derrota)

12/07: Columbus Crew 1-1 Burnley (Empate)

15/07: Real Salt Lake 4-1 Burnley (Derrota)

¿Cuándo vuelve a jugar Oliver Sonne con Burnley?

El siguiente partido del equipo inglés es contra el Ajax, este domingo 26, y lo podrás seguir desde las 7.00 a. m. (hora peruana). Se espera que el defensor pueda seguir sumando minutos que lo ayuden a consolidarse en el equipo.