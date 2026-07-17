Sergio Peña remece el mercado tras ser oficializado por OFK Beograd: “Líder..."

Luego de un paso sin pena ni gloria por el Sakaryaspor, Sergio Peña fue oficializado por el OFK Beograd, de la liga de Serbia. Mediante un video emitido en sus redes sociales, el mediocampista nacional expresó su entusiasmo por iniciar esta nueva etapa en el fútbol serbio. Esta será su segunda aventura tras su salida de Alianza Lima.

"Hola, solo quería decir que ya llegué a Belgrado hace algunos días. He oído que este equipo tiene una gran historia, enfrentando a importantes clubes en el pasado, y estoy feliz de estar aquí por eso", manifestó Peña.

“La afición también es interesante y creo que lograremos buenos resultados en el campo", añadió el exblanquiazul.

Sergio Peña es oficializado por OFK Beograd

Esto no fue todo, pues el club serbio también dedicó emotivas palabras al jugador de 30 años y elogió su trayectoria como deportista mediante una publicación en su página de Instagram.

“Sergio Penja (30) es el nuevo futbolista del OFK de Belgrado. Llega a Karaburma como un centrocampista experimentado, líder y creativo. Comenzó su carrera en Alianza desde Lima, más tarde actuar para Granada, Emen, Malmé, Paok.”

“Desde 2017. del año es también el representante estándar del Perú, donde actualmente cuenta con más de 50 apariciones. En el romántico Karaburma también veremos el espíritu del fútbol sudamericano, y el líder será Penja”, escribió el club sobre su nuevo fichaje.

OFK Beograd fue oficializo a Sergio Peña

Trayectoria de Sergio Peña