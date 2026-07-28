¿FIFA tendrá inversionistas privados? El plan de Gianni Infantino de cara a los próximos Mundiales

A través de una nota de prensa, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) dio a conocer un ambicioso pero polémico proyecto: ampliar la financiación de la entidad y sus eventos deportivos, como el Mundial, abriendo la puerta a inversionistas privados. Una propuesta del presidente Gianni Infantino que ha causado revuelo y podría cambiar el fútbol como lo conocemos.

¿Cuál es el plan de Gianni Infantino y la FIFA?

Según publicó la FIFA en su extenso comunicado, la intención de esta iniciativa es conseguir mucho más dinero para invertirlo en el desarrollo del fútbol a nivel mundial y en todas sus categorías, una propuesta que abarca tanto al balompié masculino como femenino. El objetivo es ampliar la financiación a más de 10 mil millones de dólares.

Según Gianni Infantino, el objetivo es que ese dinero se reinvierta en el fútbol mundial, por ejemplo:

Construcción de estadios y centros de entrenamiento.

Desarrollo del fútbol base y juvenil.

Apoyo económico a las federaciones nacionales.

Financiamiento de programas de fútbol femenino y proyectos de infraestructura.

El ambicioso proyecto de la FIFA de cara a los próximos mundiales.

Creación de la FIFA Forward Enterprise

Para lograr dicho objetivo, Infantino propone la creación de la FIFA Forward Enterprise (FFE), una empresa que se encargará de administrar sus negocios comerciales (como el Mundial y otras competiciones). Mediante esta nueva estructura, se pretende vender una participación minoritaria de la FFE a inversores privados. Esto implica integrar los derechos comerciales de la FIFA, como la transmisión, el patrocinio, la venta de entradas y las licencias. Se prevé recaudar hasta 4200 millones de dólares de inversores extranjeros.

¿Ya está aprobado?

Cabe precisar que la medida todavía no está en marcha. La FIFA comunicó que este proyecto se encuentra a la espera de ser aprobado por sus 211 asociaciones miembro y, en caso de recibir luz verde, podría reportar ingresos millonarios nunca antes previstos mediante sus métodos convencionales.

UEFA rechaza el plan de la FIFA

Tras conocerse de las intenciones de la FIFA, la UEFA emitió un comunicado en el cual critica duramente la iniciativa alegando que "el alma y la gobernanza del fútbol no son activos para negociar, especialmente sin ninguna transparencia sobre quién se beneficia financieramente".