¿A qué hora juega Tigre vs Nacional y dónde ver partido por Copa Sudamericana 2026?

Tigre recibe Nacional, por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. Este partido se disputará en el Estadio José Dellagiovanna, en la provincia de Buenos Aires y promete mucha emoción de principio a fin. Conoce horarios y canales para ver este encuentro.

¿Cuándo juega Tigre vs Nacional?

El partido de vuelta entre Tigre y Nacional se juega el martes 28 de julio del 2026 desde el Estadio José Dellagiovanna.

¿A qué hora juega Tigre vs Nacional?

Perú, Colombia y Ecuador: 17.00 horas

17.00 horas Chile, Bolivia y Venezuela: 18.00 horas

18.00 horas Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 19.00 horas

19.00 horas México: 16.00 horas

16.00 horas Estados Unidos: 18.00 horas (Miami y Nueva York) y 15.00 horas (Los Ángeles)

18.00 horas (Miami y Nueva York) y 15.00 horas (Los Ángeles) España: 00.00 horas (del día siguiente)

¿Dónde ver Tigre vs Nacional?

El partido será transmitido por DSports y DGO en Uruguay, Perú, Colombia, Chile, Ecuador y Venezuela. Además, para el territorio argentino puedes ver en ESPN y Disney+.

Tigre vs Nacional: formaciones probables

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Jalil Elías, Bruno Leyes, Jabes Saralegui, Gonzalo Martínez; Santiago López e Ignacio Russo

Nacional: Alexis Arias; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Francisco Calvo, Camilo Cándido; Luciano Boggio, Juan García, Baltasar Barcia; Maximiliano Silvera, Alexander dos Santos y Maximiliano Gómez.

Tigre vs Nacional: previa del partido

Tigre acaricia la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 tras haber dado el golpe de gracia en la ida con un impecable 3-0 en el Gran Parque Central. El Matador, impulsado por los tantos de Jalil Elías, Ignacio Russo y Elías Cabrera, llega con medio boleto en el bolsillo para resolver la llave este martes 28 de julio del 2026 en el Estadio José Dellagiovanna de Victoria.

Aunque en algunos lados se hable coloquialmente de 16avos de final, la denominación oficial del certamen es playoffs de octavos de final. En esta instancia se enfrentan los segundos de cada grupo de la Sudamericana contra los terceros transferidos de la Copa Libertadores, como fue el caso del golpeado Bolso uruguayo.

Nacional fue goleado por Tigre en la ida de la Copa Sudamericana

Con la ventaja de tres goles en el bolsillo, el equipo argentino buscará sellar su pasaje en casa ante su gente. Quien resulte vencedor de esta serie —donde Tigre corre con una clara ventaja— ya conoce a su rival en la próxima fase: se medirá en octavos de final ante Montevideo City Torque de Uruguay.

