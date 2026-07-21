Gavi hizo fuerte pedido a la FIFA tras la agresión de Leandro Paredes en la final del Mundial 2026

Luego de conquistar el Mundial 2026 con España tras vencer a Argentina en la final, Gavi rompió su silencio sobre el tenso episodio que protagonizó con Leandro Paredes al término del encuentro. El mediocampista español fue consultado por la agresión del volante argentino y sorprendió con su postura respecto a un posible castigo por parte de la FIFA.

Gavi y su fuerte pedido a la FIFA tras la agresión de Leandro Paredes en la final del Mundial 2026

Gavi dejó en claro que, pese a lo sucedido, no considera necesario aplicar sanciones severas contra los jugadores involucrados en los incidentes posteriores al pitazo final. Para Gavi, este tipo de situaciones forman parte de la intensidad con la que se viven partidos de semejante trascendencia.

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"La verdad es que no creo que tengan que ser suspendidos. Entiendo que no sea una buena imagen para los niños, pero también existe esa parte del fútbol que es un poco más violenta. Quizás lo más lógico sería expulsarlos durante el partido y nada más", manifestó el volante de 21 años.

El episodio ocurrió una vez finalizado el compromiso, cuando la frustración se apoderó de varios futbolistas argentinos tras perder la final. En medio de los cruces entre ambos planteles, las cámaras captaron el momento en el que Leandro Paredes tuvo un altercado con Gavi, una acción que rápidamente generó debate entre hinchas y especialistas.

Gavi dejó en claro que su polémica con Leandro Paredes es parte del fútbol

Pese a la polémica, el campeón del mundo optó por bajar la tensión y envió un mensaje conciliador sobre lo ocurrido. "Al final creo que todo es fútbol y tiene que ser así siempre", concluyó Gavi, descartando cualquier pedido de sanción ejemplar para los jugadores argentinos tras la final del Mundial 2026.