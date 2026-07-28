Hace unos días se jugó el partido amistoso entre Bayern Múnich y SV Wehen Wiesbaden que sirvió para darle rodaje a las jóvenes promesas del club bávaro. En dicho encuentro, Felipe Chávez volvió a tener participación con el equipo dirigido por Vincent Kompany, sumando minutos importantes.

No obstante, a pesar de haber ingresado al minuto 46, no pudo hacer nada para que el resultado cambiara y no termine 2-1 a favor del equipo que actualmente participa en la Liga 3 de Alemania.

Felipe Chávez recibió dura noticia tras la derrota de Bayern Múnich en pretemporada

Tras el encuentro, el jugador de la selección peruana recibió una dura noticia luego de la derrota y de acuerdo al portal Sofascore, Chávez obtuvo una calificación de 6,4, siendo uno de los más bajos del plantel.

Cabe mencionar que el volante peruano disputó todo el segundo tiempo del encuentro y aprovechó la oportunidad para continuar acumulando minutos y experiencia con el conjunto bávaro durante la pretemporada. Su actuación se enmarca en la evaluación que viene realizando Kompany a varios jóvenes talentos con miras a la próxima temporada.

Felipe Chávez es considerado una de las jóvenes promesas del Bayern Múnich

¿Cómo le va a Felipe Chávez en Bayern Múnich?

Felipe Chávez vive un momento determinante en su carrera profesional. Tras sobresalir en las categorías inferiores del Bayern Múnich, el mediocampista peruano empezó a recibir oportunidades con el primer equipo durante la pretemporada 2026-27, un periodo en el que Vincent Kompany analiza a los jugadores que podrían formar parte del plantel principal.

Con apenas 19 años, el volante es catalogado como una de las principales joyas de la cantera del club alemán gracias a su calidad para distribuir el juego, su visión dentro del campo y su capacidad para desempeñarse en distintas posiciones del mediocampo. Si bien aún no ha hecho su debut oficial con el primer equipo, cada convocatoria y los minutos que suma en los amistosos representan un avance importante en su desarrollo futbolístico.