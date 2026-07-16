¿Michael Olise deja el Bayern Múnich para fichar por el Real Madrid? Lo último que se sabe

Michael Olise se ha convertido en un nombre destacado en el mercado de fichajes, pero las últimas noticias desde Alemania presentan una versión diferente de la que se había difundido recientemente. De acuerdo con Sky Sport Alemania, el extremo francés comunicó al Bayern de Múnich su deseo de permanecer en el club, lo que implica que, por el momento, no contempla una transferencia al Real Madrid.

Recientemente, diversas fuentes en Francia indicaban que el internacional francés estaba interesado en un posible traspaso al equipo merengue y consideraba el Santiago Bernabéu como su destino favorito en caso de dejar el club bávaro. No obstante, el medio alemán sostiene que esa conversación nunca tuvo lugar y que el mensaje del jugador ha sido, en realidad, todo lo contrario.

Versión de Sky Sports sobre Michael Olise

Según Sky Sport, el futbolista manifestó a los directivos del Bayern Múnich su deseo de seguir formando parte del proyecto del club, sin solicitar su salida durante este verano. Esta postura ha generado tranquilidad en las oficinas del Allianz Arena, donde consideran al atacante como un elemento fundamental e intransferible, algo que han reiterado públicamente en diversas ocasiones.

Además, el Bayern Múnich tiene planes más ambiciosos. El club alemán trabaja en una ampliación de contrato que mejoraría significativamente las condiciones económicas del jugador, con lo que quedaría entre los mejor remunerados de la plantilla. Actualmente, su contrato se extiende hasta 2029 y no cuenta con cláusula de rescisión. La intención es que el nuevo acuerdo amplíe su vinculación hasta 2031.

Michael Olise salió campeón de la Bundesliga con Real Madrid.

Versión de L’Equipe sobre Michael Olise

En una jornada marcada por diversas noticias, L'Equipe revela que Upamecano, compatriota y compañero de Olise en el Bayern de Múnich, intenta persuadir al delantero para que permanezca en el club alemán. Sin embargo, parece que Olise ya tomó la decisión de buscar nuevos horizontes y abandonar la entidad bávara. Además, el medio informa que el jugador se contactó con Tchouaméni y Mbappé para obtener información sobre la ciudad de Madrid y el Real Madrid.