El Mundial 2026 sigue envuelto en controversia. La UEFA emitió un enérgico comunicado oponiéndose a la FIFA, luego de que esta última autorizara al delantero estadounidense Folarin Balogun a jugar en los octavos de final contra Bélgica, tras ser expulsado en el enfrentamiento anterior ante Bosnia-Herzegovina.

El organismo que regula el fútbol europeo consideró esta resolución como un desafortunado precedente, al afirmar que las sanciones automáticas resultantes de una tarjeta roja deben ser indiscutibles. “Han sobrepasado una línea crítica”, remarcó la UEFA, señalando que esta medida afecta la integridad del torneo y la equidad entre los equipos participantes.

Comunicado de UEFA sobre caso Folarin Balogun. Foto: UEFA

Bélgica y UEFA critican la decisión de la FIFA por revertir la expulsión de Folarin Balogun

En el juego contra Bosnia-Herzegovina, Folarin Balogun fue expulsado tras una revisión del VAR por una infracción sobre Tarik Muharemovic, lo que según las normas implicaba una fecha de suspensión. A pesar de ello, la FIFA aplicó el Artículo 27 de su Código Disciplinario para suspender la sanción.

La Federación Belga de Fútbol también mostró su disconformidad, criticando la decisión de la FIFA. Mientras tanto, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la medida públicamente, agradeciendo al organismo por corregir lo que consideró un error en contra del delantero.

¿Cuándo se disputa el partido entre Estados Unidos y Bélgica?

El encuentro entre ambos países está programado para este lunes 6 de julio a las 7.00 p. m. (hora peruana) en el estadio Lumen Field, que tiene capacidad para 72.000 asistentes.