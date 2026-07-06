- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- España vs Portugal
- Estados Unidos vs Bélgica
- Universitario
- Alianza Lima
- Fichajes Vóley
Bélgica y UEFA rechazan decisión de la FIFA por revertir expulsión de Folarin Balogun en el Mundial 2026
La UEFA expresó su descontento con la FIFA por permitir que Folarin Balogun juegue en el Mundial 2026 tras anulación de su sanción.
El Mundial 2026 sigue envuelto en controversia. La UEFA emitió un enérgico comunicado oponiéndose a la FIFA, luego de que esta última autorizara al delantero estadounidense Folarin Balogun a jugar en los octavos de final contra Bélgica, tras ser expulsado en el enfrentamiento anterior ante Bosnia-Herzegovina.
PUEDES VER: Polémica en el Mundial 2026: UEFA carga contra la FIFA por el caso Balogun y exige explicaciones
El organismo que regula el fútbol europeo consideró esta resolución como un desafortunado precedente, al afirmar que las sanciones automáticas resultantes de una tarjeta roja deben ser indiscutibles. “Han sobrepasado una línea crítica”, remarcó la UEFA, señalando que esta medida afecta la integridad del torneo y la equidad entre los equipos participantes.
Comunicado de UEFA sobre caso Folarin Balogun. Foto: UEFA
Bélgica y UEFA critican la decisión de la FIFA por revertir la expulsión de Folarin Balogun
En el juego contra Bosnia-Herzegovina, Folarin Balogun fue expulsado tras una revisión del VAR por una infracción sobre Tarik Muharemovic, lo que según las normas implicaba una fecha de suspensión. A pesar de ello, la FIFA aplicó el Artículo 27 de su Código Disciplinario para suspender la sanción.
La Federación Belga de Fútbol también mostró su disconformidad, criticando la decisión de la FIFA. Mientras tanto, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la medida públicamente, agradeciendo al organismo por corregir lo que consideró un error en contra del delantero.
¿Cuándo se disputa el partido entre Estados Unidos y Bélgica?
El encuentro entre ambos países está programado para este lunes 6 de julio a las 7.00 p. m. (hora peruana) en el estadio Lumen Field, que tiene capacidad para 72.000 asistentes.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 41.00