Polémica en el Mundial 2026: UEFA carga contra la FIFA por el caso Balogun y exige explicaciones

La polémica en el Mundial 2026 sigue creciendo. La UEFA emitió un duro comunicado contra la FIFA después de que el máximo organismo del fútbol decidiera dejar sin efecto, de manera provisional, la suspensión automática que debía cumplir el delantero estadounidense Folarin Balogun tras ser expulsado en el partido ante Bosnia y Herzegovina.

El ente rector del fútbol europeo cuestionó la medida y aseguró que la decisión pone en riesgo la credibilidad de la competencia. En su pronunciamiento, sostuvo que la FIFA "ha cruzado una línea roja" al modificar la aplicación de una sanción prevista de forma automática en el reglamento durante el desarrollo del torneo.

La UEFA recordó que una tarjeta roja conlleva una suspensión mínima de un partido y remarcó que esa norma no está sujeta a interpretaciones ni decisiones discrecionales. Además, advirtió que cambiar ese criterio en pleno Mundial genera un precedente que podría afectar el tratamiento de casos similares en el futuro.

Folarin Balogun fue expulsado en el EEUU vs Bosnia y Herzegovina.

En el tramo más contundente del comunicado, el organismo europeo manifestó: "Expresamos nuestra incredulidad ante una decisión tan inédita, incomprensible e injustificable". También afirmó que, cuando quienes administran el reglamento dejan de garantizar su cumplimiento, "la integridad del juego está en riesgo y la credibilidad de una competición se ve socavada".

La controversia comenzó luego de que la FIFA suspendiera por un período de prueba de un año la ejecución de la sanción automática sobre Balogun, lo que permitirá que el atacante de Estados Unidos esté disponible para disputar el duelo de octavos de final frente a Bélgica. La medida ha provocado fuertes críticas y reavivó el debate sobre la aplicación del reglamento disciplinario en la Copa del Mundo.

Hasta el momento, la FIFA no ha respondido al comunicado de la UEFA. Sin embargo, el caso Balogun ya se convirtió en uno de los episodios más controvertidos del Mundial 2026 y amenaza con intensificar la tensión entre los dos principales organismos del fútbol internacional.