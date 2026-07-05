0
EN VIVO
México vs Inglaterra por el Mundial 2026
Fondo mundial 2026


INICIONOTICIASRESULTADOSTABLA DE POSICIONESPRONOSTICADORFASE FINALicon cupLA POLLA LIBERO

¿Qué partidos se juegan HOY por el Mundial 2026? Horarios y canales para ver el 6 de julio

Revisa la programación completa de partidos de hoy, lunes 6 de julio, en el Mundial 2026. A continuación, puedes repasar los horarios y canales de transmisión.

Gary Huaman
Portugal, España y Estados Unidos jugarán este lunes 6 de julio.
Portugal, España y Estados Unidos jugarán este lunes 6 de julio. | Foto: composición Líbero
COMPARTIR

Este lunes 6 de julio se llevarán a cabo dos partidazos por los octavos de final del Mundial 2026. El primer encuentro será entre la Portugal de Cristiano Ronaldo contra la España de Lamine Yamal, mientras que el otro será el enfrentamiento entre Estados Unidos con Bélgica. A continuación, podrás revisar la programación de los partidos de hoy.

Bruno Guimaraes erró el penal de Brasil ante Noruega.

PUEDES VER: Revelan por qué Bruno Guimarães pateó el penal de Brasil ante Noruega en lugar de Vinícius: "Se decidió..."

Partidos de hoy por el Mundial 2026

PartidoHorarioCanal
Portugal vs España2.00 p. m.América TV, América TV GO, DIRECTV Sports, DGO, DAZN y Paramout+
Estados Unidos vs Bélgica7.00 p. m.DIRECTV Sports, DGO, DAZN y Paramout+

Partidos de hoy por la Liga Pro de Ecuador

PartidoHorarioCanal
U. Católica vs Mushuc Runa4.30 p. m.Zapping Sports
Orense vs Técnico U.7.00 p. m.Zapping Sports

¿Dónde se podrán ver los partidos del Mundial 2026 en Perú?

En Perú cuentas con diversas opciones para ver los encuentros del Mundial 2026. Deberás sintonizar DSports, América TV, Disney+ o Paramount+.

Vale precisar que el único canal que dispondrá de los 104 encuentros de la Copa del Mundo es DSports. Además, también podrás ver los duelos completamente online mediante la plataforma de streaming DGO, aunque para ello es obligatorio contar con una suscripción pagada.

Por último, es importante indicar que América TV solo transmitirá 40 encuentros: 25 en fase de grupos, 6 de dieciseisavos de final, 4 de octavos de final, 2 de cuartos de final, ambas semifinales y la final. En tanto, Disney+ cubrirá apenas 30 duelos: 22 en fase de grupos, 2 de dieciseisavos de final, 2 de octavos de final, 1 partido de cuartos de final, ambas semifinales y la final.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. México vs. Inglaterra EN VIVO por TV Azteca: transmisión del partido

  2. ¿Dónde ver partido de México vs. Inglaterra EN VIVO HOY?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano