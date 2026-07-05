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¿Qué partidos se juegan HOY por el Mundial 2026? Horarios y canales para ver el 6 de julio
Revisa la programación completa de partidos de hoy, lunes 6 de julio, en el Mundial 2026. A continuación, puedes repasar los horarios y canales de transmisión.
Este lunes 6 de julio se llevarán a cabo dos partidazos por los octavos de final del Mundial 2026. El primer encuentro será entre la Portugal de Cristiano Ronaldo contra la España de Lamine Yamal, mientras que el otro será el enfrentamiento entre Estados Unidos con Bélgica. A continuación, podrás revisar la programación de los partidos de hoy.
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Partidos de hoy por el Mundial 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|Portugal vs España
|2.00 p. m.
|América TV, América TV GO, DIRECTV Sports, DGO, DAZN y Paramout+
|Estados Unidos vs Bélgica
|7.00 p. m.
|DIRECTV Sports, DGO, DAZN y Paramout+
Partidos de hoy por la Liga Pro de Ecuador
|Partido
|Horario
|Canal
|U. Católica vs Mushuc Runa
|4.30 p. m.
|Zapping Sports
|Orense vs Técnico U.
|7.00 p. m.
|Zapping Sports
¿Dónde se podrán ver los partidos del Mundial 2026 en Perú?
En Perú cuentas con diversas opciones para ver los encuentros del Mundial 2026. Deberás sintonizar DSports, América TV, Disney+ o Paramount+.
Vale precisar que el único canal que dispondrá de los 104 encuentros de la Copa del Mundo es DSports. Además, también podrás ver los duelos completamente online mediante la plataforma de streaming DGO, aunque para ello es obligatorio contar con una suscripción pagada.
Por último, es importante indicar que América TV solo transmitirá 40 encuentros: 25 en fase de grupos, 6 de dieciseisavos de final, 4 de octavos de final, 2 de cuartos de final, ambas semifinales y la final. En tanto, Disney+ cubrirá apenas 30 duelos: 22 en fase de grupos, 2 de dieciseisavos de final, 2 de octavos de final, 1 partido de cuartos de final, ambas semifinales y la final.
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