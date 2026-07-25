¿Nuevo club? Lionel Messi es captado en partido del ascenso tras perder la final del Mundial 2026

Lionel Messi se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en Argentina tras la final del Mundial 2026. No obstante, esto no significa que el astro argentino esté alejado del fútbol por estos días, pues recientemente ha sido captado presenciando un partido del fútbol argentino. ¿Cambiará de equipo de cara a la próxima temporada? En esta nota te contamos qué hacía la estrella de la albiceleste, cuya presencia en el evento generó diversas reacciones.

¿Qué hacía Lionel Messi en un partido del fútbol argentino?

Resulta que Lionel Messi fue captado presenciando un partido por la primera c del balompié de su país. Esta categoría es la cuarta división en lo que respecta al fútbol argentino. El delantero del Inter Miami se hizo presente en el duelo entre Leones Rosario y Central Córdoba.

A 'Leo' se le vio acompañado de sus hijos Matteo y Thiago. Al ser captado por las cámaras de los medios, Messi atinó a sonreír mientras seguía disfrutando del compromiso. Cabe precisar que el club Leones Rosario tiene como presidente a Matías Messi, hermano mayor del crack de la albiceleste.

La presencia del campeón del mundo en Catar 2022 generó sorpresa entre los asistentes, quienes no esperaban ver al capitán de la selección argentina siguiendo un encuentro de la cuarta categoría del fútbol de su país.

De acuerdo con los medios de dicho país, Lionel Messi permanecerá en tierras argentinas al menos una semana más para luego incorporarse a la pretemporada del Inter Miami.

¿Messi se retira de la selección Argentina?

Mientras disfruta de unos días de descanso, el futuro de Messi con la selección argentina aún es incierto. Si bien el ‘10’ del cuadro dirigido por Lionel Scaloni aún no hizo oficial su retiro del conjunto albiceleste, el mensaje que publicó un día después de perder la final ante España generó un debate entre los hinchas sobre su continuidad: El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno…, publicó en su cuenta de Instagram.