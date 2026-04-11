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RESULTADOS Lotería de Boyacá de HOY, sábado 11 de abril: NÚMEROS GANADORES y premio mayor del último sorteo
Este sábado 11 de abril, la Lotería de Boyacá realizará un nuevo sorteo que podría convertirte en el próximo millonario de Colombia. AQUÍ revisa los resultados.
Este sábado 11 de abril, la Lotería de Boyacá realiza un nuevo sorteo que podría cambiarle la vida a miles de jugadores. Con su tradicional premio mayor de $15.000 millones de pesos, 4 bicimotos y múltiples incentivos, este popular juego colombiano vuelve a despertar la ilusión en Colombia. En esta nota podrá seguir los resultados EN VIVO y números ganadores.
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¿A qué hora se juega la Lotería de Boyacá?
La Lotería de Boyacá se juega todos los sábados en Colombia y su sorteo principal suele realizarse alrededor de las 10.40 p. m. (hora colombiana). Este evento es transmitido en vivo a través de televisión y plataformas digitales.
Billete de la Semana de la Lotería de Boyacá de hoy, sábado 11 de abril.
¿Cuál es el premio mayor de la Lotería de Boyacá?
El premio mayor de la Lotería de Boyacá asciende actualmente a 15.000 millones de pesos colombianos, convirtiéndose en uno de los más altos dentro de las loterías del país. Además de este monto principal, el sorteo incluye varios premios secundarios de diferentes valores, lo que incrementa las oportunidades de ganar para los participantes.
Plan de premios de la Lotería de Boyacá
- Premio Fortuna: $1.000 millones
- Premio Alegría: $400 millones
- Premio Ilusión: $300 millones
- Premio Esperanza: $100 millones
- Premios Berraquera: 4 premios de $50 millones cada uno
- Premios Optimismo: 15 premios de $20 millones cada uno
- Premios Valentía: 38 premios de $10 millones cada uno
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