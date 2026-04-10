Sinuano Día y Noche HOY, viernes 10 de abril de 2026: resultados EN VIVO del último sorteo de la Lotería Colombiana, ¿cómo jugó?

El sorteo del Sinuano continúa siendo uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, especialmente por quienes buscan conocer los resultados en vivo y mantenerse al tanto de sus dos ediciones: Día y Noche. En el caso del 21 de octubre, la atención se centra en los horarios habituales del sorteo, su dinámica de premios y los canales oficiales donde se puede participar legalmente en este tradicional chance.

Sinuano día y noche hoy, viernes10 de abril de 2026 en vivo resultados 10:02 Bienvenidos Este viernes 10 de abril, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿Qué jugó Sinuano el 9 de abril de 2026?

Resultado del Sinuano Día de ayer, jueves 9 de abril: 2 0 5 4 – La quinta: 5.

Resultado del Sinuano Noche de ayer, jueves 9 de abril: – La quinta: .

¿A qué hora juega Sinuano Día y Noche en Colombia?

Los sorteos del Sinuano tienen horarios fijos durante la semana, lo que permite a los jugadores seguirlos con facilidad:

Sinuano Día: 2.30 p. m.

Sinuano Noche: 10.30 p. m. (hora de Colombia)

Sin embargo, es importante tener en cuenta que los domingos y días festivos el sorteo nocturno ajusta su horario y se realiza a las 8.30 p. m., manteniendo su transmisión habitual.

Premios del Sinuano Día y Noche

El Sinuano ofrece diferentes niveles de ganancia dependiendo de la cantidad de números acertados en la jugada. Estos son los premios establecidos:

4 números acertados: 4.500 veces el valor apostado.

3 números acertados: 400 veces lo apostado.

2 números acertados: 50 veces el valor jugado.

1 número acertado: 5 veces la apuesta realizada.

Este esquema de premios es válido tanto para el sorteo Día como para el de Noche, lo que mantiene el interés constante de los jugadores en ambas jornadas.

¿Dónde comprar boletos del Sinuano en Colombia?

Los boletos del Sinuano pueden adquirirse de forma presencial en los puntos autorizados de chance y lotería en Colombia, los cuales están habilitados oficialmente para la venta del juego. Además, también existe la opción de participar en línea a través de la plataforma digital de Record, que permite comprar el chance desde cualquier lugar del país de manera segura y rápida.