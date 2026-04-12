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Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 12 de abril EN VIVO: qué jugó, resultados y números ganadores

Si vas a participar del Sinuano Día y Noche, AQUÍ podrás acceder a los resultados EN VIVO y números ganadores del último sorteo. ¡Mucha suerte!

Angie De La Cruz
Accede a los resultados EN VIVO del último sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 12 de abril.
Accede a los resultados EN VIVO del último sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 12 de abril. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
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HOY, domingo 12 de abril, puede ser tu día de suerte gracias al Sinuano Día y Noche de Colombia. Este popular juego llega con su plan de premios, así que si quieres participar, no te puedes perder toda la información que tenemos para ti. ¿A qué hora juega, dónde ver y cuáles son los números ganadores? Sigue AQUÍ los resultados EN VIVO de este último sorteo.

Revisa los resultados EN VIVO del último sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 11 de abril.

PUEDES VER: Sinuano Día y Noche del sábado 11 de abril: resultados del último sorteo

Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 12 de abril de 2026: resultados EN VIVO y números ganadores

09:58
12/4/2026

Bienvenidos

Este domingo 12 de abril se llevará a cabo una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Puedes seguir los resultados y los números ganadores a través de nuestra plataforma, donde también encontrarás la hora exacta del sorteo. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, tendrás la oportunidad de verificar tu boleto.

¿A qué hora se juega el Sinuano Día y Noche?

La primera edición, Sinuano Día, se juega a las 2.30 p. m. y el Sorteo Noche a las 10.30 p. m.. Sin embargo, este último cambia su horario los domingos y feriados a las 8.30 p. m.

¿Dónde ver los resultados del Sinuano?

El sorteo Sinuano Día y Noche se puede sintonizar a través del canal oficial Telecaribe o mediante la página de YouTube de Resultados de loterías y Chances en Colombia.

¿Cómo se determinan los premios del sorteo Sinuano?

Los premios del sorteo Sinuano Día y Noche se otorgan según la cantidad de números que coincidan en tu boleto con las bolillas ganadoras de las ediciones. Cuantos más aciertos tengas, mayor será monto tendrá tu premio.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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