0

Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 13 de abril EN VIVO: resultados y números ganadores del ÚLTIMO sorteo

Revisa AQUÍ los resultados del sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 13 de abril. ¿Cuáles son los números ganadores del último juego? ¡Suerte!

Melanni Miranda
Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 13 de abril EN VIVO: resultados y números ganadores del ÚLTIMO sorteo.
Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 13 de abril EN VIVO: resultados y números ganadores del ÚLTIMO sorteo. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
COMPARTIR

El sorteo del Sinuano Día y Noche se llevará a cabo hoy, lunes 13 de abril. En esta de Líbero, descubre los números ganadores y más Si deseas verificar tu boleto, sigue el juego EN VIVO y descubre si has obtenido alguno de los premios. ¡Te deseamos mucha suerte en esta oportunidad!

Accede a los resultados EN VIVO del último sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 12 de abril.

PUEDES VER: Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 12 de abril EN VIVO: qué jugó, resultados y números ganadores

Horario del Sinuano para HOY, lunes 13 de abril

  • Sinuano Día: 2.30 p. m.
  • Sinuano Noche: 10.30 p. m.
Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 13 de abril EN VIVO: resultados y números ganadores del ÚLTIMO sorteo.

Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 13 de abril EN VIVO: resultados y números ganadores del ÚLTIMO sorteo.

¿Cómo se juega el Sinuano?

El Sinuano es un popular juego de azar en Colombia que se juega a diario, ofreciendo dos sorteos cada día. Su mecánica es sencilla: los participantes deben elegir una combinación de cuatro cifras, que puede variar entre 0000 y 9999, y esperan que su selección coincida con el resultado oficial. Estos son los puntos a considerar:

  • Esta modalidad ha ganado popularidad por su rapidez y la posibilidad de jugar en diferentes horarios, ya sea en el Sinuano Día, el Sinuano Noche o en ambos sorteos.
  • Para participar, es necesario realizar la apuesta en un punto autorizado o a través de plataformas habilitadas, especificando el monto que se desea jugar.

Vale mencionar que la victoria se obtiene al acertar el número exacto del sorteo seleccionado.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

Lo más visto

  1. Horóscopo de HOY, lunes 13 de abril: predicciones de Josie Diez Canseco, según tu signo del zodiaco

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano