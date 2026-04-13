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Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 13 de abril EN VIVO: resultados y números ganadores del ÚLTIMO sorteo
Revisa AQUÍ los resultados del sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 13 de abril. ¿Cuáles son los números ganadores del último juego? ¡Suerte!
El sorteo del Sinuano Día y Noche se llevará a cabo hoy, lunes 13 de abril. En esta de Líbero, descubre los números ganadores y más Si deseas verificar tu boleto, sigue el juego EN VIVO y descubre si has obtenido alguno de los premios. ¡Te deseamos mucha suerte en esta oportunidad!
PUEDES VER: Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 12 de abril EN VIVO: qué jugó, resultados y números ganadores
Horario del Sinuano para HOY, lunes 13 de abril
- Sinuano Día: 2.30 p. m.
- Sinuano Noche: 10.30 p. m.
Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 13 de abril EN VIVO: resultados y números ganadores del ÚLTIMO sorteo.
¿Cómo se juega el Sinuano?
El Sinuano es un popular juego de azar en Colombia que se juega a diario, ofreciendo dos sorteos cada día. Su mecánica es sencilla: los participantes deben elegir una combinación de cuatro cifras, que puede variar entre 0000 y 9999, y esperan que su selección coincida con el resultado oficial. Estos son los puntos a considerar:
- Esta modalidad ha ganado popularidad por su rapidez y la posibilidad de jugar en diferentes horarios, ya sea en el Sinuano Día, el Sinuano Noche o en ambos sorteos.
- Para participar, es necesario realizar la apuesta en un punto autorizado o a través de plataformas habilitadas, especificando el monto que se desea jugar.
Vale mencionar que la victoria se obtiene al acertar el número exacto del sorteo seleccionado.
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