¡Tensión en el Real Madrid! Dos titulares casi se van a las manos previo al clásico ante Barcelona

La tensión en el Real Madrid ha alcanzado un nivel muy preocupante en este tramo decisivo de la temporada y de cara al clásico ante el FC Barcelona en el Camp Nou. El mal ambiente que reina en el equipo quedó patente este miércoles durante el entrenamiento.

Según informa MARCA, Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni estuvieron cerca de llegar a las manos después de una intensa discusión, un episodio que refleja el deterioro del vestuario blanco.

El desencadenante fue una falta en el entrenamiento, que dio lugar a uno de los momentos más tensos vividos en Valdebebas. Los dos jugadores se encararon, se empujaron y continuaron el enfrentamiento en el vestuario, en un incidente incómodo que se extendió con rapidez por las instalaciones del club.

Fede Valverde y Tchouaméni casi se van a las manos en pleno entrenamiento.

Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras también protagonizaron un incidente

Las discrepancias entre los futbolistas son notorias y algunos de ellos apenas mantienen comunicación. La convivencia con Álvaro Arbeloa se ha vuelto complicada, ya que la presión acumulada ha llevado a que hasta seis futbolistas eviten dirigirse a él.

A esta situación se suma un reciente altercado entre Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras, confirmado por el propio jugador español. Aunque se intentó minimizar el incidente y se aseguró que había quedado en el pasado, la tensión en el vestuario es palpable. El desgaste emocional se ha vuelto evidente y la temporada se prolonga de manera agobiante para el conjunto blanco.

¿Cuándo juega Barcelona vs Real Madrid por el Clásico?

El clásico entre Barcelona y Real Madrid por LaLiga se disputará el domingo 10 de mayo en el Spotify Camp Nou. El conjunto blaugrana llega con la posibilidad de coronarse campeón de la mejor manera, aunque el Real Madrid, dirigido por su cuerpo técnico, intentará impedir que los culés celebren en casa.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Real Madrid?

Este choque entre Barcelona y Real Madrid inicia a partir de las 14.00 hora peruana (21.00 horas de España, 20.00 horas GMT). De igual manera, te mostramos los horarios para los diferentes países del mundo: