Real Madrid tomó fuerte medida contra Valverde y Tchouaméni tras protagonizar brutal pelea: "Ha decidido..."

Escándalo en el Real Madrid. Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, quienes habían protagonizado un fuerte intercambio el pasado miércoles 6 de mayo, volvieron a encontrarse en el entrenamiento de este jueves 7 que terminó con el uruguayo hospitalizado. Ante este bochornoso evento, el 15 veces campeón de Champions League decidió lanzar un fuerte comunicado en el que señaló que le abrieron expedientes disciplinarios a ambos futbolistas y que en su momento se conocerán las resoluciones.

¿Qué pasó entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni?

De acuerdo a la información brindada por los medios españoles, la pelea entre el uruguayo y el francés comenzó durante la sesión de entrenamiento del miércoles 6. En dicha sesión, Tchouaméni le habría propinado una dura patada a Valverde, quien no aceptó las disculpas de su compañero y empezó a responderle con entradas muchas más fuertes que la recibida, como una especie de venganza.

La tensión siguió creciendo al punto que ambos jugadores discutieron e intercambiaron insultos en los camerinos. Pelea que continuó este jueves 7, cuando según lo informado, Federico se habría negado a darle la mano al francés antes de empezar los entrenamientos y el ‘Halcón’ le dio una fuerte patada a Tchouaméni. Ante lo sucedido, el entrenador Álvaro Arbeloa intentó calmarlos, pero la situación llegó a mayores.

El conflicto entre los futbolistas culminó en el vestuario, donde se desató una pelea que requirió la intervención de varios compañeros para separarlos. Durante el enfrentamiento, Valverde cayó al suelo, sufrió un golpe en la cabeza y perdió el conocimiento, lo que llevó a su traslado a un hospital, acompañado por Arbeloa.

Comunicado del Real Madrid

“El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouameni.

El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes”, expresó el conjunto blanco en sus redes sociales.