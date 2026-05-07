Federico Valverde rompe su silencio tras ser baja en Real Madrid luego de pelea con Tchouaméni: "Lo siento"

Federico Valverde reapareció mediante sus redes sociales para pronunciarse sobre lo sucedido con su compañero Aurélien Tchouaméni. A través de su cuenta de Instagram, el charrúa dio a conocer detalles sobre lo ocurrido con el francés, señalando que en ningún momento se fueron a los golpes, sino que fue una situación casual.

No obstante, en el mismo mensaje también apuntó hacia una persona, ya que mencionó que, aunque este tipo de situaciones pueden ser habituales dentro de un equipo, no debieron trascender a los medios, y señaló que existiría alguien que filtra rápidamente la interna del Real Madrid.

Federico Valverde rompe su silencio tras pelea con Aurélien Tchouaméni

"Ayer he tenido un incidente con un compañero producto de una jugada en un entrenamiento, donde el cansancio de la competición y la frustración hacen que todo se agrande”.

“En un vestuario normal estás cosas pueden suceder y se zanjan entre nosotros mismos sin que salga a la luz. Evidentemente acá hay alguien detrás que corre rápido con el cuento, sumado con una temporada sin títulos donde el Madrid siempre es el punto de mira y todo se magnifica”.

“Hoy volvimos a tener un desencuentro. En la discusión golpee accidentalmente contra una mesa haciéndome un pequeño corte en la frente que requirió una visita protocolar al hospital”.

“En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho, aunque entiendo que para ustedes sea más fácil creer que nos hemos cagado a piñas o ha sido intencional, pero eso no sucedió”.

“Siento que mi enfado con la situación, mi frustración de ver que alguno de nosotros estamos llegando con las últimas fuerzas al final de temporada rompiéndonos el alma me haya alcanzado hasta llegar al límite de discutir con un compañero”.

“Lo siento de corazón porque me duele la situación, me duele el momento que estamos pasando. El Madrid es una de las cosas mas importantes de mi vida y no puedo ser ajeno. El resultado es una acumulación de cosas que terminan en una pelea sin sentido perjudicando mi imagen, dejando el beneficio a la duda de que se invente, difame y agreguen condimento a un accidente, que no tengo dudas que los roces que podamos tener fuera de un campo adentro dejan de existir y si tengo que defenderlo dentro de un estadio seré el primero”, se lee en el sentido mensaje del capitán del Real Madrid.