¿Sin Mbappé? Medio francés revela que figura del Real Madrid podría quedarse sin Mundial

El Mundial 2026 está cada vez más cerca, por lo que los jugadores de todos los países participantes no querrán perdérselo. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que una figura del Real Madrid no estaría en los planes del entrenador de la selección francesa, Didier Deschamps.

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Medio francés revela que figura del Real Madrid podría quedarse sin Mundial

Actualmente, Kylian Mbappé, figura del conjunto francés, se encuentra recuperándose de una lesión, por lo que algunos podrían pensar que él sería el jugador que no estará en la lista final. Sin embargo, prescindir de un futbolista de su calidad representaría una baja sensible para los dirigidos por Deschamps.

En ese sentido, el jugador en cuestión sería su compañero en el cuadro español, Eduardo Camavinga, quien no ha tenido grandes actuaciones con el Madrid y tendría serias opciones de no integrar la lista para ir al Mundial, según información del medio Téléfoot.

“Según informó Téléfoot, el mediocampista del Real Madrid tiene serias chances de no integrar la convocatoria final de Didier Deschamps. Hoy es el sexto volante en la consideración del DT, por detrás de Kanté, Koné, Rabiot, Tchouaméni y Zaïre-Emery”, fue la información recogida por el medio TyC Sports.

Eduardo Camavinga pone en duda su participación en el Mundial

¿Cómo le va a Camavinga en la temporada?

Eduardo Camavinga disputó 39 partidos, superó los 2.000 minutos y aportó dos goles y una asistencia, pero no logró mantener un rendimiento regular durante la temporada, quedando lejos del protagonismo esperado en el Real Madrid.

Uno de sus momentos más complicados se dio en la Champions League ante Bayern Múnich, cuando fue expulsado en un tramo clave, lo que afectó su imagen en partidos de alta exigencia. Esta situación también se reflejó en la selección francesa, donde perdió terreno y dejó de ser titular en la última fecha FIFA.

Además, la fuerte competencia en su posición, con jugadores como Kanté, Rabiot, Tchouaméni y Zaïre-Emery, sumado a menos oportunidades en otras posiciones, redujo considerablemente sus opciones de consolidarse.