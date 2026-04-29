Ex DT del Cagliari de Italia impactó hablando sobre Universitario: "Tuve comunicación..."

Universitario de Deportes atraviesa un limbo dirigencial debido a que recientemente se dieron las salidas de Javier Rabanal y Álvaro Barco. Ante ello, un antiguo director técnico del Cagliari de Italia sorprendió al mundo entero tras brindar fuertes declaraciones sobre el presente que atraviesan los cremas.

Nos referimos a Gregorio Pérez, entrenador uruguayo que es sumamente querido por la hinchada merengue debido a que estuvo al mando del club en dos ocasiones, pero por temas de salud tuvo que retirarse cuando el equipo marchaba bien en la Liga 1. Ahora, el 'charrúa' brindó una conferencia a 'Estudio Fútbol' del canal A Presión en YouTube, donde habló sobre la 'U'.

El director técnico, con pasado en Universitario, confesó que se sorprendió por la salida de Álvaro Barco y también reveló que ha tenido comunicación reciente con Jean Ferrari, actual director general de la Federación Peruana de Fútbol. Por ello, muchos hinchas quedaron totalmente sorprendidos.

"Con Jean Ferrari mantenemos comunicación. El inicio de él fue con nuestra llegada. Me sorprendió que se fue Álvaro Barco ayer, porque unas horas antes tuve comunicación con él. Me sorprendió su salida. Tengo una relación muy fluida con Barco", indicó Gregorio Pérez.

Trayectoria de Gregorio Pérez

Estos fueron los clubes que dirigió: