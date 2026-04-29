0
EN VIVO
Cienciano vs Atlético Mineiro por Sudamericana
PREVIA
Universitario vs Nacional por Copa Libertadores

Ex DT del Cagliari de Italia impactó hablando sobre Universitario: "Tuve comunicación..."

Un antiguo director técnico del Cagliari, decidió romper su silencio sobre Universitario ahora que se encuentra sin entrenador en la Liga 1.

Francisco Esteves
Ex DT del Cagliari de habló de Universitario.
Ex DT del Cagliari de habló de Universitario. | Foto: Universitario - X.
COMPARTIR

Universitario de Deportes atraviesa un limbo dirigencial debido a que recientemente se dieron las salidas de Javier Rabanal y Álvaro Barco. Ante ello, un antiguo director técnico del Cagliari de Italia sorprendió al mundo entero tras brindar fuertes declaraciones sobre el presente que atraviesan los cremas.

Ricardo Gareca llamó 'pavos' a Sporting Cristal.

PUEDES VER: Ricardo Gareca llamó 'pavo' a Carlos Álvarez tras confesar que es hincha de Sporting Cristal

Nos referimos a Gregorio Pérez, entrenador uruguayo que es sumamente querido por la hinchada merengue debido a que estuvo al mando del club en dos ocasiones, pero por temas de salud tuvo que retirarse cuando el equipo marchaba bien en la Liga 1. Ahora, el 'charrúa' brindó una conferencia a 'Estudio Fútbol' del canal A Presión en YouTube, donde habló sobre la 'U'.

El director técnico, con pasado en Universitario, confesó que se sorprendió por la salida de Álvaro Barco y también reveló que ha tenido comunicación reciente con Jean Ferrari, actual director general de la Federación Peruana de Fútbol. Por ello, muchos hinchas quedaron totalmente sorprendidos.

"Con Jean Ferrari mantenemos comunicación. El inicio de él fue con nuestra llegada. Me sorprendió que se fue Álvaro Barco ayer, porque unas horas antes tuve comunicación con él. Me sorprendió su salida. Tengo una relación muy fluida con Barco", indicó Gregorio Pérez.

Trayectoria de Gregorio Pérez

Estos fueron los clubes que dirigió:

  • Progreso
  • Basáñez
  • Defensor
  • Rampla Juniors
  • Central Español
  • Wanderers
  • Selección uruguaya
  • Gimnasia y Esgrima LP
  • Peñarol
  • Independiente
  • Cagliari
  • Danubio
  • Olimpo
  • Argentinos Juniors
  • Olimpia
  • Rubio Ñu
  • Deportes Tolima
  • Santa Fe
  • Defensor Sporting
  • Universitario

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Confirman el futuro de Federico Girotti en Alianza Lima tras rumores de salida: "Ha sido comprado"

  2. Universitario vs. Nacional: alineaciones posibles para el partido de hoy

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano