- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Nacional
- Atlético Madrid vs Arsenal
- Cienciano vs Atlético Mineiro
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima vs San Martín
- Fichajes vóley
Ex DT del Cagliari de Italia impactó hablando sobre Universitario: "Tuve comunicación..."
Un antiguo director técnico del Cagliari, decidió romper su silencio sobre Universitario ahora que se encuentra sin entrenador en la Liga 1.
Universitario de Deportes atraviesa un limbo dirigencial debido a que recientemente se dieron las salidas de Javier Rabanal y Álvaro Barco. Ante ello, un antiguo director técnico del Cagliari de Italia sorprendió al mundo entero tras brindar fuertes declaraciones sobre el presente que atraviesan los cremas.
PUEDES VER: Ricardo Gareca llamó 'pavo' a Carlos Álvarez tras confesar que es hincha de Sporting Cristal
Nos referimos a Gregorio Pérez, entrenador uruguayo que es sumamente querido por la hinchada merengue debido a que estuvo al mando del club en dos ocasiones, pero por temas de salud tuvo que retirarse cuando el equipo marchaba bien en la Liga 1. Ahora, el 'charrúa' brindó una conferencia a 'Estudio Fútbol' del canal A Presión en YouTube, donde habló sobre la 'U'.
El director técnico, con pasado en Universitario, confesó que se sorprendió por la salida de Álvaro Barco y también reveló que ha tenido comunicación reciente con Jean Ferrari, actual director general de la Federación Peruana de Fútbol. Por ello, muchos hinchas quedaron totalmente sorprendidos.
"Con Jean Ferrari mantenemos comunicación. El inicio de él fue con nuestra llegada. Me sorprendió que se fue Álvaro Barco ayer, porque unas horas antes tuve comunicación con él. Me sorprendió su salida. Tengo una relación muy fluida con Barco", indicó Gregorio Pérez.
Trayectoria de Gregorio Pérez
Estos fueron los clubes que dirigió:
- Progreso
- Basáñez
- Defensor
- Rampla Juniors
- Central Español
- Wanderers
- Selección uruguaya
- Gimnasia y Esgrima LP
- Peñarol
- Independiente
- Cagliari
- Danubio
- Olimpo
- Argentinos Juniors
- Olimpia
- Rubio Ñu
- Deportes Tolima
- Santa Fe
- Defensor Sporting
- Universitario
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90