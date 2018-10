Real Madrid vs Alavés EN VIVO ONLINE: con Bale por la Liga Santander

Este sábado (11:30 a.m.) Real Madrid vs Alavés se enfrentan EN VIVO ONLINE EN DIRECTO vía ESPN 2 por la fecha 8 de la Liga Santander. Todas las incidencias, como los goles, las mejores jugadas, polémicas y el resumen completo del partido lo podrás seguir mediante Libero.pe.

Tras la derrota en la Champions League, el Real Madrid vuelve a jugar por el torneo local ante diversas cuestiones por parte de la prensa, sin embargo, el técnico restó importancia a estos comentarios. “ No he temido por mi puesto. Solo tengo en la cabeza preparar bien al equipo. Seguimos siendo un buen equipo que sigue optando a ganarlo todo".

Al ser consultado por los resultados negativos que ha cosechado en los últimos partidos, Julen Lppetegui señaló: “¿El Madrid en crisis? Nosotros no analizamos lo que piensa la gente sino lo que nos ocupa a nosotros. Queremos mejorar y lo haremos. El Alavés está haciendo una temporada maravillosa pero el foco lo ponemos en nosotros. Trataremos de consolidar lo positivo"

A su vez, el entrenador de Alavés también se pronunció ante el Real Madrid. “Es cierto que el Real Madrid lleva tres partidos sin meter un gol, pero es el tercer máximo goleador de la liga", ha destacado el gijonés, que ha expresado que los blancos "necesitan un período de adaptación con Julen Lopetegui, aunque han mejorado en muchas cosas" como en la "presión tras pérdida de balón".

Real Madrid vs Alavés EN VIVO | Posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois, Odriozola, Varane, Ramos, Nacho, Modric, Kroos, Casemiro, Bale, Asensio, Mariano

Alavés: Pacheco; Ximo Navarro, Maripán, Laguardia, Duarte; Ibai Gómez, Brasanac, Wakaso, Jony; Sobrino y Calleri.

