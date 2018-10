Esto dijo Ernesto Valverde sobre la molestia de Arturo Vidal por jugar poco en el Barcelona

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, desconoce si Arturo Vidal está molesto por ser suplente en el conjunto 'culé' y asegura que no está pendiente de lo que sus dirigidos publican en las redes sociales.

Recordemos que el chileno publicó una historia en Instagram con un emoticon de molesto tras el partido de Champions League del último miércoles ante el Tottenham, donde entró a los 87'.

"No sé lo que pondrán los jugadores en sus redes sociales, pero a mí no me ha dicho nada. No sé si estará enfadado por el partido o por un accidente doméstico", dijo el estratega del cuadro catalán.

Para el 'Txingurri', como se le conoce al técnico azulgrana, el titular en la primera línea de volantes es el brasileño Arthur y contó las razones del por qué toma esa decisión.

"Tiene características diferentes, es muy específico. Nos da posesión y control de juego. Ya veremos, no voy a comentar nada del once de mañana. Lo tengo decidido, pero no voy a dar pistas al rival, como ellos tampoco las dan", agregó Valverde.

EL DATO

Barcelona jugará este domingo (1:45 p.m.) ante el Valencia por la jornada 8 de La Liga.