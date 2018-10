Luis Suárez y la verdadera razón de ausencia en la Selección de Uruguay

Confirmada la ausencia de Luis Suárez para los próximos amistosos de la Selección de Uruguay ante Corea del Sur y Japón, el 12 y 16 de octubre respectivamente, el delantero se encargó de informar a sus seguidores y medios en general que durante los siguientes días dará inicio a un tratamiento para su rodilla derecha.

Como se recuerda, el delantero terminó lesionado en la victoria ante Tottenham (4-2) el fin de semana en Wembley por la Champions League por lo que a partir del lunes se someterá a una terapia especial para tratar la molestia en la zona; no obstante, ella no sería la principal razón por la que no estará con su selección en los amistosos por fecha FIFA.

El propio Suárez se encargó de confirmar que su esposa se encuentra muy cerca de dar luz y ha decidido acompañarla. "El lunes empiezo un tratamiento en la rodilla que no tiene nada que ver con la ausencia en la selección. Igual yo no iba a ir porque mi señora espera familia para esos días", señaló el 'Pistolero'.

Cabe destacar que el uruguayo se perderá el duelo de mañana ante Valencia por precaución y aprovechará la para por los amistosos FIFA para recuperarse ya que el Barcelona lo necesita a plenitud para lo que se le viene en La Liga y la Champions League.