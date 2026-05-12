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Cristiano Ronaldo publicó fuerte mensaje tras error de su arquero que impidió el título del Al Nassr
¿Se les escapa el título? Al-Nassr estuvo a pocos segundos de conquistar la Liga Profesional de Arabia Saudita y ahora deberá esperar a la última fecha para ver si será el campeón o no.
Cristiano Ronaldo estuvo a pocos segundos de celebrar su primer título de liga con Al-Nassr, pero el arquero Bento protagonizó una falsa salida en los descuentos que acabó en el empate de Al-Hilal. Debido a este resultado, los amarillos tendrán que esperar al siguiente duelo ante Damac para conquistar la Liga Profesional de Arabia Saudita, pero, si tropiezan, entonces le dejarán servido el torneo al equipo de Karim Benzema.
PUEDES VER: ¿Qué resultados necesita Cristiano Ronaldo para ser campeón tras el Al Nassr vs Al Hilal?
Tras el término del encuentro, el delantero portugués usó sus redes sociales para enviar un fuerte mensaje de esperanza, pues sabe que depende únicamente de ellos quedarse con la liga árabe: “El sueño está cerca. ¡Ánimo, nos queda un paso más por dar! Gracias a todos por el increíble apoyo esta noche”.
Mensaje de Cristiano Ronaldo.
Luego del empate ante Al-Hilal, el equipo de Cristiano Ronaldo aún mantiene la punta de la Liga Profesional de Arabia Saudita con 83 puntos, cinco más que el equipo de Karim Benzema. Por ello, Al-Nassr deberá vencer a Damac el próximo jueves 21 de mayo desde la 1.00 p. m. (hora peruana) en el King Saud University Stadium para ser campeón.
¿Qué resultados necesita Cristiano Ronaldo para ser campeón tras el Al-Nassr vs Al-Hilal?
- Al-Nassr tendría que ganar su último partido y esperar que Al-Hilal tropiece en al menos uno de sus juegos restantes.
- Si Al-Nassr empata ante Damac, sumaría 84 puntos y deberá esperar a que Al-Hilal no gane uno de los dos partidos restantes. Si ocurre ese escenario, también deberá esperar a que los azules no anoten varios goles, pues la diferencia de goles favorece a Al-Nassr por 60 a 55.
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