Cristiano Ronaldo publicó fuerte mensaje tras error de su arquero que impidió el título del Al Nassr

Cristiano Ronaldo estuvo a pocos segundos de celebrar su primer título de liga con Al-Nassr, pero el arquero Bento protagonizó una falsa salida en los descuentos que acabó en el empate de Al-Hilal. Debido a este resultado, los amarillos tendrán que esperar al siguiente duelo ante Damac para conquistar la Liga Profesional de Arabia Saudita, pero, si tropiezan, entonces le dejarán servido el torneo al equipo de Karim Benzema.

Tras el término del encuentro, el delantero portugués usó sus redes sociales para enviar un fuerte mensaje de esperanza, pues sabe que depende únicamente de ellos quedarse con la liga árabe: “El sueño está cerca. ¡Ánimo, nos queda un paso más por dar! Gracias a todos por el increíble apoyo esta noche”.

Mensaje de Cristiano Ronaldo.

Luego del empate ante Al-Hilal, el equipo de Cristiano Ronaldo aún mantiene la punta de la Liga Profesional de Arabia Saudita con 83 puntos, cinco más que el equipo de Karim Benzema. Por ello, Al-Nassr deberá vencer a Damac el próximo jueves 21 de mayo desde la 1.00 p. m. (hora peruana) en el King Saud University Stadium para ser campeón.

¿Qué resultados necesita Cristiano Ronaldo para ser campeón tras el Al-Nassr vs Al-Hilal?