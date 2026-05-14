Kevin Serna, ex Alianza Lima, recibió dura noticia que genera lamento en toda la afición

Uno de los jugadores que brilló en la Liga 1 del fútbol peruano fue Kevin Serna. Su camino en el balompié nacional fue de menos a más, y Alianza Lima fue la vitrina para dar ese salto internacional que soñaba en su carrera profesional. Este gran momento le permitió ser considerado en la selección colombiana como antesala al Mundial 2026, ya que mostraba un buen nivel con Fluminense de Brasil.

Kevin Serna recibe dura noticia en su carrera profesional

En las últimas horas de este jueves 14 de mayo, Néstor Lorenzo, DT de la selección colombiana, presentó la lista preliminar de 55 jugadores para el Mundial 2026. La FIFA exige esta nómina como antesala de la oficial y definitiva, por lo que todos los futbolistas estaban expectantes por saber si estaban incluidos. Este fue el caso de Kevin Serna, quien, al ser considerado por el estratega argentino, sentía que tenía posibilidades.

Sin embargo, Néstor Lorenzo lo dejó fuera de la Copa del Mundo 2026 y perdió toda oportunidad de estar en el radar de la escuadra ‘cafetera‘ para este magno certamen de la FIFA. Un golpe duro para el atacante de Fluminense, que podría afectar parcialmente su estado de ánimo en la carrera. Lo cierto es que al ex Alianza Lima le costará asumir esta decisión y persistir en realizar un gran trabajo para futuras convocatorias.

Lista preliminar de 55 jugadores para la selección colombiana sin Kevin Serna.

Si bien los 55 jugadores expuestos por la selección colombiana no estarán al 100% en la Copa del Mundo, era claro que cada uno de los integrantes iba a dar lo mejor de sí para viajar con su país al máximo torneo de selecciones.

¿Cuándo termina el contrato de Kevin Serna con Fluminense?

Kevin Serna tiene contrato con Fluminense hasta diciembre del 2028. El ex Alianza Lima aún quiere ser protagonista en el elenco brasileño y dejar en claro que tiene condiciones para competir en el máximo nivel de Sudamérica.