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Francia vs Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026
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¡Inglaterra golea a Francia! Saka pone el 3-0 por el tercer puesto del Mundial 2026

Bukayo Saka aumentó el marcador a favor de Inglaterra, que viene goleando a Francia por el tercer puesto del Mundial 2026.

Eduardo Chirinos
Saka puso el 3-0 ante Francia.
Saka puso el 3-0 ante Francia. | Foto: Captura DSports
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¡Inglaterra volvió a golpear! El conjunto de los Tres Leones está goleando 3-0 a Francia por el tercer puesto del Mundial 2026. El tercer tanto lo marcó Bukayo Saka. El delantero del Arsenal venció la portería francesa tras varios remates fallidos en el área de los galos.

Francia vs. Inglaterra juegan EN VIVO HOY por el tercer lugar del Mundial 2026.

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