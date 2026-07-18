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¡Inglaterra golea a Francia! Saka pone el 3-0 por el tercer puesto del Mundial 2026
Bukayo Saka aumentó el marcador a favor de Inglaterra, que viene goleando a Francia por el tercer puesto del Mundial 2026.
Saka puso el 3-0 ante Francia. | Foto: Captura DSports
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¡Inglaterra volvió a golpear! El conjunto de los Tres Leones está goleando 3-0 a Francia por el tercer puesto del Mundial 2026. El tercer tanto lo marcó Bukayo Saka. El delantero del Arsenal venció la portería francesa tras varios remates fallidos en el área de los galos.
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