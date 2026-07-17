¿Lamine Yamal se pierde la final del Mundial 2026? Luis de la Fuente habló sobre su situación

A 48 horas de la gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina, las alarmas se encendieron en la interna de la Furia Roja por la situación de Lamine Yamal. La joya del Barcelona terminó con molestias tras la victoria ante Francia por las semifinales de la copa del mundo, lo que generó preocupación entre los hinchas europeos.

La selección de España entrenó el último jueves en el Melanie Lane Training Ground de Nueva York con miras al duelo ante los albicelestes. Sin embargo, Lamine Yamal no trabajó a la par con sus compañeros. El joven de 19 años fue captado sentado a un costado del campo, con un vendaje en el muslo izquierdo, y realizando tareas de rehabilitación sobre una colchoneta.

Lamine Yamal no entrenó con normalidad en España.

Luis de la Fuente habló sobre Lamine Yamal

En declaraciones para DSports, Luis de la Fuente habló sobre la situación de Lamine Yamal y confirmó que el futbolista tiene molestias. No obstante, indicó que no se trataría de nada serio y el día de mañana estaría reincorporándose a los trabajos precompetitivos junto a Pedro Porro, otro de los que terminó sentido tras el encuentro frente a Les Bleus.

“Hoy tenían alguna molestia todavía, del último partido, pero esperamos ya que mañana se puedan reincorporar al trabajo del grupo y para finalizar las últimas sesiones que quedan de cara al partido del domingo. Creo que, a día de hoy, no habrá problemas para que estén los dos disponibles”, sostuvo.

España vs Argentina por la final del Mundial 2026

Cabe precisar que la gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina se llevará a cabo este domingo 19 de julio a las 2 de la tarde (hora peruana) en el MetLife Stadium de Nueva York-Nueva Jersey. Los argentinos buscan su cuarta estrella, por su parte, los españoles anhelan conquistar su segunda copa del Mundo.