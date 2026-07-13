Este martes 14 de julio se jugará el encuentro entre Francia vs España por la primera semifinal del Mundial 2026. El partido no solo tendrá al primer clasificado a la gran final, sino que reunirá a dos cracks mundiales como Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

No obstante, a pesar de que el español es mucho menor que el francés, le ha ganado más veces en duelos directos e incluso le ha celebrado varios títulos en la cara. Hasta la fecha, se han enfrentado en diez ocasiones, con un balance bastante positivo para Lamine Yamal: 8 victorias, mientras que Kylian Mbappé apenas registra 2 triunfos.

A continuación, podrás ver la lista de enfrentamientos a nivel de selecciones y clubes entre ambos futbolistas.

Enfrentamientos en selecciones: Francia vs España

Lamine Yamal ha salido victorioso en las dos ocasiones en las que se han visto las caras defendiendo a sus países en torneos de máxima exigencia:

Eurocopa 2024 (Semifinal): España 2 - 1 Francia. Yamal anotó un golazo histórico desde fuera del área y se llevó el triunfo.

España 2 - 1 Francia. Yamal anotó un golazo histórico desde fuera del área y se llevó el triunfo. UEFA Nations League 2025 (Semifinal): España 5 - 4 Francia. En un encuentro lleno de goles, Yamal anotó un doblete y España volvió a avanzar a la final.

Lamine Yamal le ha ganado varios duelos a Kylian Mbappé.

Enfrentamientos en clubes en Europa: PSG vs Barcelona

El primer cara a cara de esta rivalidad se dio en la Champions League, cuando Mbappé aún militaba en las filas del Paris Saint-Germain:

Champions League 23/24 (Cuartos de final - Ida): PSG 2 - 3 Barcelona (victoria para Yamal).

PSG 2 - 3 Barcelona (victoria para Yamal). Champions League 23/24 (Cuartos de final - Vuelta): Barcelona 1 - 4 PSG (victoria para Mbappé). El francés anotó un doblete para remontar la eliminatoria.

Enfrentamientos en clásicos de España: Barcelona vs Real Madrid

Tras el fichaje de Mbappé por el Real Madrid en 2024, la rivalidad se trasladó a España, donde el Barcelona de Yamal ha ejercido un claro dominio en los enfrentamientos directos:

LaLiga 24/25 (Jornada 11): Real Madrid 0 - 4 Barcelona (victoria para Yamal, quien aportó un gol).

Real Madrid 0 - 4 Barcelona (victoria para Yamal, quien aportó un gol). Supercopa de España 24/25 (Final): Real Madrid 2 - 5 Barcelona (victoria para Yamal).

Real Madrid 2 - 5 Barcelona (victoria para Yamal). Copa del Rey 24/25 (Final): Barcelona 3 - 2 Real Madrid (victoria para Yamal).

Barcelona 3 - 2 Real Madrid (victoria para Yamal). LaLiga 24/25 (Segunda vuelta): Barcelona 4 - 3 Real Madrid (victoria para Yamal). Mbappé marcó un hat-trick en este encuentro, pero no bastó para evitar la caída de su equipo.

Barcelona 4 - 3 Real Madrid (victoria para Yamal). Mbappé marcó un hat-trick en este encuentro, pero no bastó para evitar la caída de su equipo. LaLiga 25/26 (Primera vuelta): Real Madrid 2 - 1 Barcelona (victoria para Mbappé). Mbappé anotó y consiguió cortar la racha ganadora del juvenil culé.

Real Madrid 2 - 1 Barcelona (victoria para Mbappé). Mbappé anotó y consiguió cortar la racha ganadora del juvenil culé. Supercopa de España 2026 (Final) y LaLiga 25/26 (Segunda vuelta): Ambos encuentros volvieron a saldarse con victoria para el conjunto azulgrana liderado por Yamal.