Lamine Yamal es el 'papá' de Kylian Mbappé: la estadística que favorece al español sobre el francés en duelos directos
En la previa del Francia vs España por el Mundial 2026, te mostramos la estadística que favorece a Lamine Yamal sobre Kylian Mbappé. ¿Se repetirá este martes?
Este martes 14 de julio se jugará el encuentro entre Francia vs España por la primera semifinal del Mundial 2026. El partido no solo tendrá al primer clasificado a la gran final, sino que reunirá a dos cracks mundiales como Kylian Mbappé y Lamine Yamal.
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No obstante, a pesar de que el español es mucho menor que el francés, le ha ganado más veces en duelos directos e incluso le ha celebrado varios títulos en la cara. Hasta la fecha, se han enfrentado en diez ocasiones, con un balance bastante positivo para Lamine Yamal: 8 victorias, mientras que Kylian Mbappé apenas registra 2 triunfos.
A continuación, podrás ver la lista de enfrentamientos a nivel de selecciones y clubes entre ambos futbolistas.
Enfrentamientos en selecciones: Francia vs España
Lamine Yamal ha salido victorioso en las dos ocasiones en las que se han visto las caras defendiendo a sus países en torneos de máxima exigencia:
- Eurocopa 2024 (Semifinal): España 2 - 1 Francia. Yamal anotó un golazo histórico desde fuera del área y se llevó el triunfo.
- UEFA Nations League 2025 (Semifinal): España 5 - 4 Francia. En un encuentro lleno de goles, Yamal anotó un doblete y España volvió a avanzar a la final.
Lamine Yamal le ha ganado varios duelos a Kylian Mbappé.
Enfrentamientos en clubes en Europa: PSG vs Barcelona
El primer cara a cara de esta rivalidad se dio en la Champions League, cuando Mbappé aún militaba en las filas del Paris Saint-Germain:
- Champions League 23/24 (Cuartos de final - Ida): PSG 2 - 3 Barcelona (victoria para Yamal).
- Champions League 23/24 (Cuartos de final - Vuelta): Barcelona 1 - 4 PSG (victoria para Mbappé). El francés anotó un doblete para remontar la eliminatoria.
Enfrentamientos en clásicos de España: Barcelona vs Real Madrid
Tras el fichaje de Mbappé por el Real Madrid en 2024, la rivalidad se trasladó a España, donde el Barcelona de Yamal ha ejercido un claro dominio en los enfrentamientos directos:
- LaLiga 24/25 (Jornada 11): Real Madrid 0 - 4 Barcelona (victoria para Yamal, quien aportó un gol).
- Supercopa de España 24/25 (Final): Real Madrid 2 - 5 Barcelona (victoria para Yamal).
- Copa del Rey 24/25 (Final): Barcelona 3 - 2 Real Madrid (victoria para Yamal).
- LaLiga 24/25 (Segunda vuelta): Barcelona 4 - 3 Real Madrid (victoria para Yamal). Mbappé marcó un hat-trick en este encuentro, pero no bastó para evitar la caída de su equipo.
- LaLiga 25/26 (Primera vuelta): Real Madrid 2 - 1 Barcelona (victoria para Mbappé). Mbappé anotó y consiguió cortar la racha ganadora del juvenil culé.
- Supercopa de España 2026 (Final) y LaLiga 25/26 (Segunda vuelta): Ambos encuentros volvieron a saldarse con victoria para el conjunto azulgrana liderado por Yamal.
Lamine Yamal le ha ganado varios duelos a Kylian Mbappé.
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