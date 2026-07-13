0
Fondo mundial 2026


INICIONOTICIASRESULTADOSTABLA DE POSICIONESPRONOSTICADORFASE FINALicon cupLA POLLA LIBERO

Lamine Yamal es el 'papá' de Kylian Mbappé: la estadística que favorece al español sobre el francés en duelos directos

En la previa del Francia vs España por el Mundial 2026, te mostramos la estadística que favorece a Lamine Yamal sobre Kylian Mbappé. ¿Se repetirá este martes?

Gary Huaman
Lamine Yamal le ha ganado varios duelos a Kylian Mbappé.
Lamine Yamal le ha ganado varios duelos a Kylian Mbappé. | Foto: ESPN
COMPARTIR

Este martes 14 de julio se jugará el encuentro entre Francia vs España por la primera semifinal del Mundial 2026. El partido no solo tendrá al primer clasificado a la gran final, sino que reunirá a dos cracks mundiales como Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

Lionel Messi y Kylian Mbappé lideran la tabla de máximos goleadores.

PUEDES VER: Tabla de goleadores del Mundial 2026: Messi, Mbappé, Kane y Bellingham pelean por la Bota de Oro

No obstante, a pesar de que el español es mucho menor que el francés, le ha ganado más veces en duelos directos e incluso le ha celebrado varios títulos en la cara. Hasta la fecha, se han enfrentado en diez ocasiones, con un balance bastante positivo para Lamine Yamal: 8 victorias, mientras que Kylian Mbappé apenas registra 2 triunfos.

A continuación, podrás ver la lista de enfrentamientos a nivel de selecciones y clubes entre ambos futbolistas.

Enfrentamientos en selecciones: Francia vs España

Lamine Yamal ha salido victorioso en las dos ocasiones en las que se han visto las caras defendiendo a sus países en torneos de máxima exigencia:

  • Eurocopa 2024 (Semifinal): España 2 - 1 Francia. Yamal anotó un golazo histórico desde fuera del área y se llevó el triunfo.
  • UEFA Nations League 2025 (Semifinal): España 5 - 4 Francia. En un encuentro lleno de goles, Yamal anotó un doblete y España volvió a avanzar a la final.
Francia vs España

Lamine Yamal le ha ganado varios duelos a Kylian Mbappé.

Enfrentamientos en clubes en Europa: PSG vs Barcelona

El primer cara a cara de esta rivalidad se dio en la Champions League, cuando Mbappé aún militaba en las filas del Paris Saint-Germain:

  • Champions League 23/24 (Cuartos de final - Ida): PSG 2 - 3 Barcelona (victoria para Yamal).
  • Champions League 23/24 (Cuartos de final - Vuelta): Barcelona 1 - 4 PSG (victoria para Mbappé). El francés anotó un doblete para remontar la eliminatoria.

Enfrentamientos en clásicos de España: Barcelona vs Real Madrid

Tras el fichaje de Mbappé por el Real Madrid en 2024, la rivalidad se trasladó a España, donde el Barcelona de Yamal ha ejercido un claro dominio en los enfrentamientos directos:

  • LaLiga 24/25 (Jornada 11): Real Madrid 0 - 4 Barcelona (victoria para Yamal, quien aportó un gol).
  • Supercopa de España 24/25 (Final): Real Madrid 2 - 5 Barcelona (victoria para Yamal).
  • Copa del Rey 24/25 (Final): Barcelona 3 - 2 Real Madrid (victoria para Yamal).
  • LaLiga 24/25 (Segunda vuelta): Barcelona 4 - 3 Real Madrid (victoria para Yamal). Mbappé marcó un hat-trick en este encuentro, pero no bastó para evitar la caída de su equipo.
  • LaLiga 25/26 (Primera vuelta): Real Madrid 2 - 1 Barcelona (victoria para Mbappé). Mbappé anotó y consiguió cortar la racha ganadora del juvenil culé.
  • Supercopa de España 2026 (Final) y LaLiga 25/26 (Segunda vuelta): Ambos encuentros volvieron a saldarse con victoria para el conjunto azulgrana liderado por Yamal.
Francia vs España

Lamine Yamal le ha ganado varios duelos a Kylian Mbappé.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Francia vs. España EN VIVO por semifinal del Mundial 2026: a qué hora juegan, dónde ver y pronóstico

  2. Partidos del Mundial HOY, martes 14 de julio: programación, resultados y dónde ver

  3. El drástico cambio que sufrirá el Argentina vs Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano