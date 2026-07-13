Lamine Yamal lanzó fuerte advertencia a Francia para las semifinales del Mundial: "Va a ser un día especial"
La estrella de la selección española resaltó que son los actuales campeones de Europa y que Francia debe tener cuidado con su propuesta en el Mundial 2026.
Partido de pronóstico reservado. Francia y España se verán las caras este martes por la primera semifinal del Mundial 2026 y, en la previa de este encuentro, Lamine Yamal volvió a decir que no le tienen miedo a los franceses y que ellos deben tener bastante cuidado, porque la Furia Roja es la actual campeona de la Eurocopa.
PUEDES VER: Jules Koundé respondió a los picantes comentarios de su compañero Lamine Yamal previo al Francia vs España: "Es una..."
En conferencia de prensa, el crack del Barcelona fue consultado sobre cómo se siente de cara a este partido y si la selección española ha evolucionado, a lo que confesó que actualmente son un mejor equipo.
“Hemos madurado mucho. Hemos pasado por momentos difíciles como el primer partido con Cabo Verde, cuando Bélgica nos empata. Desde la Eurocopa estamos creciendo mucho como equipo, como familia y estamos orgullosos de eso”, empezó declarando el futbolista.
Cuando le preguntaron si siente la presión de enfrentar a Francia, Lamine Yamal respondió de manera contundente que no y que este martes será un día bastante especial: “Yo presión no siento. Vosotros mismos decís que no estoy a mi mejor nivel, así que no tenéis que esperar nada de mí, pero estoy seguro de que mañana va a ser un día especial”.
Otra de las consultas que le hicieron al joven delantero fue si sus primeras declaraciones habían sido malinterpretadas, cuando dijo que Francia debía tenerle miedo a España, a lo que señaló que no.
“¿Se malinterpretaron mis declaraciones? No, no se han malinterpretado. Me preguntaron a mí si me daba miedo Francia y yo dije que no, obviamente no. Somos los campeones de Europa y no nos da miedo ningún partido. Entonces, como ha dicho Koundé, es fútbol y se lo toman como es y ya está”, finalizó.
¿A qué hora juegan Francia vs. España?
El partido entre Francia vs. España por las semifinales del Mundial 2026 se jugará este martes 14 de julio a las 2.00 p. m. (hora peruana) en el AT&T Stadium y contará con transmisión de América TV, DSports, América TV GO, DO, DAZN y Paramount+.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio
PRECIOS/ 38.50