Partido de pronóstico reservado. Francia y España se verán las caras este martes por la primera semifinal del Mundial 2026 y, en la previa de este encuentro, Lamine Yamal volvió a decir que no le tienen miedo a los franceses y que ellos deben tener bastante cuidado, porque la Furia Roja es la actual campeona de la Eurocopa.

En conferencia de prensa, el crack del Barcelona fue consultado sobre cómo se siente de cara a este partido y si la selección española ha evolucionado, a lo que confesó que actualmente son un mejor equipo.

“Hemos madurado mucho. Hemos pasado por momentos difíciles como el primer partido con Cabo Verde, cuando Bélgica nos empata. Desde la Eurocopa estamos creciendo mucho como equipo, como familia y estamos orgullosos de eso”, empezó declarando el futbolista.

Cuando le preguntaron si siente la presión de enfrentar a Francia, Lamine Yamal respondió de manera contundente que no y que este martes será un día bastante especial: “Yo presión no siento. Vosotros mismos decís que no estoy a mi mejor nivel, así que no tenéis que esperar nada de mí, pero estoy seguro de que mañana va a ser un día especial”.

Otra de las consultas que le hicieron al joven delantero fue si sus primeras declaraciones habían sido malinterpretadas, cuando dijo que Francia debía tenerle miedo a España, a lo que señaló que no.

“¿Se malinterpretaron mis declaraciones? No, no se han malinterpretado. Me preguntaron a mí si me daba miedo Francia y yo dije que no, obviamente no. Somos los campeones de Europa y no nos da miedo ningún partido. Entonces, como ha dicho Koundé, es fútbol y se lo toman como es y ya está”, finalizó.

¿A qué hora juegan Francia vs. España?