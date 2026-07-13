0
Fondo mundial 2026


INICIONOTICIASRESULTADOSTABLA DE POSICIONESPRONOSTICADORFASE FINALicon cupLA POLLA LIBERO

Lamine Yamal lanzó fuerte advertencia a Francia para las semifinales del Mundial: "Va a ser un día especial"

La estrella de la selección española resaltó que son los actuales campeones de Europa y que Francia debe tener cuidado con su propuesta en el Mundial 2026.

Gary Huaman
Lamine Yamal habló en conferencia de prensa previo al partido ante Francia.
Lamine Yamal habló en conferencia de prensa previo al partido ante Francia. | Foto: AFP
COMPARTIR

Partido de pronóstico reservado. Francia y España se verán las caras este martes por la primera semifinal del Mundial 2026 y, en la previa de este encuentro, Lamine Yamal volvió a decir que no le tienen miedo a los franceses y que ellos deben tener bastante cuidado, porque la Furia Roja es la actual campeona de la Eurocopa.

Jules Koundé le respondió a Lamine Yamal sobre lo que dijo en el Francia vs. España.

PUEDES VER: Jules Koundé respondió a los picantes comentarios de su compañero Lamine Yamal previo al Francia vs España: "Es una..."

En conferencia de prensa, el crack del Barcelona fue consultado sobre cómo se siente de cara a este partido y si la selección española ha evolucionado, a lo que confesó que actualmente son un mejor equipo.

“Hemos madurado mucho. Hemos pasado por momentos difíciles como el primer partido con Cabo Verde, cuando Bélgica nos empata. Desde la Eurocopa estamos creciendo mucho como equipo, como familia y estamos orgullosos de eso”, empezó declarando el futbolista.

Cuando le preguntaron si siente la presión de enfrentar a Francia, Lamine Yamal respondió de manera contundente que no y que este martes será un día bastante especial: “Yo presión no siento. Vosotros mismos decís que no estoy a mi mejor nivel, así que no tenéis que esperar nada de mí, pero estoy seguro de que mañana va a ser un día especial”.

Otra de las consultas que le hicieron al joven delantero fue si sus primeras declaraciones habían sido malinterpretadas, cuando dijo que Francia debía tenerle miedo a España, a lo que señaló que no.

“¿Se malinterpretaron mis declaraciones? No, no se han malinterpretado. Me preguntaron a mí si me daba miedo Francia y yo dije que no, obviamente no. Somos los campeones de Europa y no nos da miedo ningún partido. Entonces, como ha dicho Koundé, es fútbol y se lo toman como es y ya está”, finalizó.

¿A qué hora juegan Francia vs. España?

El partido entre Francia vs. España por las semifinales del Mundial 2026 se jugará este martes 14 de julio a las 2.00 p. m. (hora peruana) en el AT&T Stadium y contará con transmisión de América TV, DSports, América TV GO, DO, DAZN y Paramount+.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. ¿A qué hora juega Francia vs España por el Mundial 2026? Horario del partido

  2. Falleció Rob Dieperink, árbitro que fue excluido del Mundial 2026 por presunto caso de abuso

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano