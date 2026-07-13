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Jules Koundé respondió a los picantes comentarios de su compañero Lamine Yamal previo al Francia vs España: "Es una..."

El defensor habló sobre las palabras de Lamine Yamal, quien dijo que si hay una selección a la que Francia debe tenerle miedo es a España.

Gary Huaman
Jules Koundé le respondió a Lamine Yamal sobre lo que dijo en el Francia vs. España.
Jules Koundé le respondió a Lamine Yamal sobre lo que dijo en el Francia vs. España. | Foto: composición Líbero
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En la previa del partido entre Francia vs. España por las semifinales del Mundial 2026, Lamine Yamal dejó unas picantes declaraciones en las que aseguró que, si hay una selección a la que los franceses deben tenerle miedo, es a la española, pues en los últimos encuentros oficiales por la Nations League y la Eurocopa, la Furia Roja ha salido victoriosa.

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Ante estas declaraciones, Jules Koundé, defensor francés y compañero de Lamine Yamal en el FC Barcelona, decidió responder de manera contundente y señaló que no lo sintieron como una falta de respeto, sino que entienden que esas palabras son parte de su muestra de confianza para ese vital encuentro.

“En ningún momento hemos sentido una falta de respeto. Conozco muy bien a Lamine, sé cómo es. Para mí es una muestra de confianza, lo hace también con el Barca, confía mucho en sus virtudes, en las virtudes también del equipo donde juega. Así que nada, le veo también como motivación extra para él y ya está, nada más”, señaló el defensor en diálogo con Mundo Deportivo.

¿Qué dijo Lamine Yamal sobre el Francia vs España?

En declaraciones a RTVE, la estrella del Barcelona habló sobre su próximo partido ante Francia y señaló que ellos deben tenerle miedo a España.

"Yo creo que si ellos (Francia) le tienen que temer a alguien, somos nosotros, somos los que los hemos eliminado. Obviamente, somos dos equipazos, dos selecciones de top mundial, para mí las dos mejores y bueno, veremos lo que pasa pero no tenemos ningún miedo", expresó Lamine Yamal.

¿A qué hora juegan Francia vs España?

El partido entre Francia vs España por las semifinales del Mundial 2026 se jugará este martes 14 de julio a las 2.00 p. m. (hora peruana) en el AT&T Stadium y contará con transmisión de América TV, DSports, América TV GO, DO, DAZN y Paramount+.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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