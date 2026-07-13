Jules Koundé respondió a los picantes comentarios de su compañero Lamine Yamal previo al Francia vs España: "Es una..."
El defensor habló sobre las palabras de Lamine Yamal, quien dijo que si hay una selección a la que Francia debe tenerle miedo es a España.
En la previa del partido entre Francia vs. España por las semifinales del Mundial 2026, Lamine Yamal dejó unas picantes declaraciones en las que aseguró que, si hay una selección a la que los franceses deben tenerle miedo, es a la española, pues en los últimos encuentros oficiales por la Nations League y la Eurocopa, la Furia Roja ha salido victoriosa.
Ante estas declaraciones, Jules Koundé, defensor francés y compañero de Lamine Yamal en el FC Barcelona, decidió responder de manera contundente y señaló que no lo sintieron como una falta de respeto, sino que entienden que esas palabras son parte de su muestra de confianza para ese vital encuentro.
“En ningún momento hemos sentido una falta de respeto. Conozco muy bien a Lamine, sé cómo es. Para mí es una muestra de confianza, lo hace también con el Barca, confía mucho en sus virtudes, en las virtudes también del equipo donde juega. Así que nada, le veo también como motivación extra para él y ya está, nada más”, señaló el defensor en diálogo con Mundo Deportivo.
¿Qué dijo Lamine Yamal sobre el Francia vs España?
En declaraciones a RTVE, la estrella del Barcelona habló sobre su próximo partido ante Francia y señaló que ellos deben tenerle miedo a España.
"Yo creo que si ellos (Francia) le tienen que temer a alguien, somos nosotros, somos los que los hemos eliminado. Obviamente, somos dos equipazos, dos selecciones de top mundial, para mí las dos mejores y bueno, veremos lo que pasa pero no tenemos ningún miedo", expresó Lamine Yamal.
¿A qué hora juegan Francia vs España?
El partido entre Francia vs España por las semifinales del Mundial 2026 se jugará este martes 14 de julio a las 2.00 p. m. (hora peruana) en el AT&T Stadium y contará con transmisión de América TV, DSports, América TV GO, DO, DAZN y Paramount+.
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