Pronóstico y cuotas del partido Inglaterra vs. Argentina por la semifinal del Mundial 2026

Llegó el momento de un partido lleno de historia entre Inglaterra y Argentina por la semifinal del Mundial 2026. Dicho compromiso se llevará a cabo en el Estadio Atlanta con la presencia de grandes figuras como Harry Kane, Jude Bellingham, Lionel Messi, Julián Álvarez, entre otros. En esta nota, Apuesta Legal te presenta las cuotas de apuestas, pronósticos y estadísticas con miras a este vibrante encuentro.

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Cuotas del partido Inglaterra vs. Argentina por semifinal del Mundial 2026

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Pronósticos Inglaterra vs. Argentina: ¿Quién es el favorito según las casas de apuestas?

Las casas de apuestas pagan en promedio 2,65 por la victoria de la selección inglesa, mientras que el empate tiene una cifra de alrededor de 3,00. En caso de concretarse un triunfo en los 90 minutos de Argentina, el pago es de 3,05.

La selección de los 'Tres Leones' se ha mantenido invicta en cada uno de sus partidos del Mundial 2026 ante escuadras como Croacia, Ghana, Panamá, RD Congo, México y Noruega. Por su parte, la albiceleste ha ganado cada uno de sus cotejos, en algunas ocasiones durante el tiempo extra, ante rivales como Argelia, Austria, Jordania, Cabo Verde, Egipto y Suiza.

¿Cómo llegan Inglaterra y Argentina? Historial

Inglaterra ha sumado victorias ante Croacia (4-2), Panamá (2-0), RD Congo (2-1), México (3-2) y Noruega (2-1), mientras que registró un empate ante Ghana (0-0). Harry Kane y Jude Bellingham son los máximos goleadores del plantel con seis anotaciones cada uno y tienen posibilidades de hacerse con la Bota de Oro.

Por el lado de Argentina, avanzó a esta instancia tras ganar todos sus partidos de la Copa del Mundo 2026, aunque en algunos tuvo que ir a tiempo extra: superó a Argelia (3-0), Austria (2-0), Jordania (3-1), Cabo Verde (3-2), Egipto (3-2) y Suiza (3-1).

El historial de ambas selecciones en los últimos 5 partidos son los siguientes:

Inglaterra 3-2 Argentina (Amistoso 2005)

Argentina 0-1 Inglaterra (Mundial 2002)

Inglaterra 0-0 Argentina (Amistoso 2000)

Argentina 2(4)-(3)2 Inglaterra (Mundial 1998)

Inglaterra 2-2 Argentina (Amistoso 1991)

¿A qué hora juega Inglaterra vs. Argentina y dónde ver el partido?

Este partido entre Inglaterra y Argentina se disputará el miércoles 15 de julio a partir de las 2.00 p. m., hora peruana.

Argentina: 4.00 p.m. | Televisión Pública, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount Plus.

Bolivia: 3.00 p.m. | Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV.

Brasil: 5.00 p.m. | Disney Plus y CazéTV.

Chile: 3.00 p.m. | Chilevisión, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount Plus

Colombia: 2.00 p.m. | Caracol TV, RCN Televisión, Win Sports, DirecTV Sports, DGO, Caracol Play, Win Plus, Win Play, Disney Plus, ditu, Radio Nacional de Colombia y Paramount Plus.

Ecuador: 2.00 p.m. | DirecTV Sports, DGO, Teleamazonas, Disney Plus y Paramount Plus

México: 1.00 p.m. | Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y ViX Premium

Perú: 2.00 p.m. | América TV, DirecTV Sports, DGO, América TVGO, Disney Plus y Paramount Plus

Uruguay: 4.00 p.m. | DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, AUF TV, Antel TV, Canal 5 Uruguay y Paramount Plus

Estados Unidos: 3.00 p.m. | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio

Venezuela: 3.00 p.m. | DirecTV Sports, DGO, Televen, Disney Plus e Inter

Posibles alineaciones de Inglaterra vs Argentina

Inglaterra : Jordan Pickford, Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O'Reilly, Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Anthony Gordon y Harry Kane.

: Jordan Pickford, Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O'Reilly, Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Anthony Gordon y Harry Kane. Argentina: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Lionel Messi y Julián Álvarez.

Estado actual de Inglaterra y Argentina

Inglaterra llega a las semifinales del Mundial 2026 con un rendimiento sólido y en constante crecimiento. El equipo dirigido por Thomas Tuchel dejó en el camino a RD Congo (2-1), México (3-2) y Noruega (2-1), y demostró carácter para resolver encuentros exigentes. Los ingleses destacan por su equilibrio entre una defensa ordenada y un ataque liderado por Harry Kane, respaldado por el talento de Jude Bellingham y Bukayo Saka. Con la base de su plantel disponible y sin bajas de gran consideración, los británicos buscarán regresar a una final mundialista después de seis décadas.

Argentina afronta esta semifinal con la confianza de haber mostrado un fútbol ofensivo y efectivo a lo largo del torneo. La albiceleste superó a Cabo Verde (3-2), Egipto (3-2) y Suiza (3-1), y exhibió una gran capacidad para generar ocasiones de gol y resolver partidos importantes. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni mantiene la ilusión de defender su condición de campeón del mundo, apoyado en la experiencia de Lionel Messi y el gran momento de Julián Álvarez, además del equilibrio que aportan Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Cristian Romero. Con el plantel prácticamente completo, Argentina buscará un nuevo paso hacia otra final mundialista.