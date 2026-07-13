Joe Cole y la frase que enciende la previa del Argentina vs Inglaterra: "A Messi hay que mandarlo a dormir"
En la previa del Argentina vs Inglaterra, Joe Cole sorprendió con una frase sobre Lionel Messi y explicó la fórmula que debería aplicar la selección inglesa.
La previa del duelo entre Argentina vs Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 viene desatando una serie de reacciones de ambos bandos. En las últimas horas, un comentario de Joe Cole, figura histórica del equipo de los Tres Leones, ha generado polémica porque involucra a nada más y nada menos que Lionel Messi.
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¿Qué dijo Joe Cole sobre Lionel Messi?
En una conversación junto a otros exfutbolistas ingleses, Joe Cole se animó a vaticinar el resultado de la contienda a favor de Inglaterra y aseguró que la fórmula para vencer a los albicelestes es "mandando a dormir" a Lionel Messi. Sus comentarios causaron revuelo entre los presentes, quienes temieron que sus palabras se vuelvan en su contra.
“Hay que mandarlo a dormir” fue la frase de Joe Cole en la mesa de diálogo. Su compañero Micah Richards trató de poner paños fríos a la situación al pedirle que no dijera eso, pero Cole insistió e incluso aseguró que los dirigidos por Thomas Tuchel vencerán a la "Scaloneta": “Lo digo ahora, iremos a la final del Mundial.”, sentenció.
¿Cuándo juegan Argentina e Inglaterra?
Cabe precisar que Argentina e Inglaterra se enfrentarán este miércoles 15 de julio a las 2 de la tarde (hora peruana), en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, en Estados Unidos. El ganador de esta llave enfrentará en la gran final al vencedor del duelo entre Franca y Argentina, que se jugará un día antes a la misma hora en el AT&T Stadium de Atlanta.
Recordemos que esta será la primera vez que Lionel Messi enfrente a la selección de Inglaterra. El último partido entre ambas naciones se llevó a cabo el 12 de noviembre de 2005 en Ginebra y terminó con victoria por 3-2 para los ingleses. Messi estuvo convocado en aquel entonces, pero se quedó en la banca de suplentes.
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